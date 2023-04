Imran Khan, Pakistans Oppositionsführer, über die Nuklearkapazität seines Landes und den Erzfeind Indien, die Neutralität im Ukraine-Krieg, die Dominanz der Familienclans, warum die Regierung Wahlen verzögert und ihn verfolgt.

„Die Presse“: Imran Khan, Sie erleben die wohl turbulenteste Phase Ihres ereignisreichen Lebens. Sie werden mehr als 140 Verbrechen bezichtigt. Im November wurden Sie angeschossen, hatten vier Kugeln im Bein. Sehen Sie Ihr Leben in Gefahr?

Imran Khan: Die Regierung wird nicht von politischen Parteien dominiert, sondern von Familienclans, von Mafia-Gruppen. Die Korruption ist legendär. Die herrschenden Eliten stehlen Geld und stecken es in Offshore-Konten. Sie bringen Unsummen in westliche Städte, während Pakistan in Armut versinkt. Als sie mich vor einem Jahr stürzten, verschafften sie sich Immunität gegen diese Korruptionsfälle. Es geht um rund fünf Mrd. Dollar. Nun wollen sie Wahlen verhindern. Schließlich zeichnet sich laut allen Meinungsumfragen ein Erdrutschsieg für mich ab. Darum ist mein Leben in Gefahr.

Sie treten für möglichst baldige Wahlen ein. Die Regierung zögert sowohl die Regionalwahlen als auch die Parlamentswahl so lang wie möglich hinaus. Wann wird gewählt?

Die Verfassung Pakistans ist sehr klar. In dem Moment, in dem das Parlament aufgelöst wird, egal ob auf Bundes- oder Provinz-Ebene, müssen innerhalb von 90 Tagen Wahlen abgehalten werden. Wir haben jene Provinzregierungen aufgelöst, in denen meine Partei an der Macht war. Doch die Regierung legt sich weiter quer. Wir haben den Obersten Gerichtshof angerufen. Er hat entschieden, dass innerhalb von 90 Tagen Wahlen abgehalten werden müssen. Die Regierung erfindet Ausreden. Es fehle das Geld für Wahlen, sagt sie.

Laut Verfassung müsste spätestens im Oktober die Parlamentswahl stattfinden.