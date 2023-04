Rendi-Wagner: Kern mangelt es an „Charakterstärke und Standfestigkeit“

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner über Hans Peter Doskozils Querschüsse, die Unterschiede bei der Vier-Tage-Woche zu Andreas Babler und die strategische Allianz mit der FPÖ beim Kurz-Rücktritt. Die Gräben in der Sozialdemokratie hält sie nach der Mitgliederbefragung für überwindbar.



Es ist unser erstes Interview mit Ihnen seit dem Jahr 2020. Warum hat das so lang gedauert?

Pamela Rendi-Wagner: Ich habe nicht gerade wenig Arbeit als Parteivorsitzende, ich habe auch genügend Interviews gemacht. Und wir hatten zwei, drei Jahre intensiv mit der Covid-Pandemie zu tun. Vielleicht liegt es daran.

Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu wenige sozialdemokratische Wähler unter unseren Lesern haben.

Das liegt dann aber mehr an Ihnen als an mir.

Die Frage hat auch einen realen politischen Hintergrund: Ihnen wird immer wieder vorgehalten, kein wirkliches „political animal“ zu sein, also keine allzu große Lust an Interviews, an der Auseinandersetzung, an der Verbreitung Ihrer Botschaft zu haben – so wie andere Politiker. Trifft das zu?

Ganz und gar nicht. Wenn es so wäre, frage ich mich, wie ich dann viereinhalb Jahre Parteivorsitzende trotz Querschüssen und Intrigen sein konnte, wenn ich nicht das Herzblut und die Leidenschaft hätte, das zu tun. Und zwar nicht nur bis hierher, sondern auch weiter.