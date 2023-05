Charles-Mania: „Ich will Teil der Geschichte sein“

Vor dem Buckingham Palace campen Royalisten, Patrioten eilen in den Farben der britischen Flagge durch die Stadt, die Überwachungskameras surren. London fiebert der Krönung von König Charles entgegen. Eine Reportage.

London. Zunächst scheint alles so zu sein wie an einem ganz normalen Morgen in London. In Charing Cross sprudelt das arbeitende Volk aus der Bahnhofshalle. Aktentaschen, Anzüge, ernste Gesichter. Nur eine ältere Frau tanzt mit ihrer offensiv patriotischen Kluft aus der Reihe: Sie trägt einen Hut in den Farben des Union Jack, auch ihr Hemd ist im Rot-Weiß-Blau der britischen Flagge gemustert, mitten drin prangt das Gesicht des Königs. Folgt man der Frau ein paar Schritte in Richtung Regierungsviertel, verdichten sich die Hinweise auf das bevorstehende Großereignis.

Auf einer Verkehrsinsel am Trafalgar Square ist ein burgähnliches Konstrukt errichtet worden, abgesperrt durch Metallgitter. „Das ist für die Fernsehteams, von da oben werden sie die Prozession filmen“, sagt die Frau in der orangen Warnweste, die hier zuständig ist. Etwas weiter in Richtung Buckingham Palace stehen weitere Zäune, hier gibt's kein Durchkommen mehr. Ein Team von Straßenarbeitern ist noch bei der Arbeit und bessert das Pflaster aus. „Sie sollten sich beeilen“, kommentiert die Polizistin, die daneben steht.