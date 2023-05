Serverausfälle bei ÖH-Wahl: Längere Wartezeiten bei Stimmabgabe

Am Dienstag kam es kurz nach Start der ÖH-Wahl zu Problemen bei der elektronischen Abwicklung der Stimmabgabe.

Serverausfälle führen derzeit zu längeren Wartezeiten bei der Stimmabgabe. Wie viele Standorte betroffen sind, kann man bei der ÖH derzeit nicht beantworten. Die JVP spricht von einem „demokratiepolitischen Trauerspiel“.

Am Dienstag hat die ÖH-Wahl begonnen - und ist kurze Zeit später schon mit Turbulenzen konfrontiert. Wie die ÖH auf Nachfrage bestätigt, kommt es aktuell an einzelnen Standorten zu Serverausfällen, die längere Wartezeiten bei der Stimmabgabe verursachen.

Die Ursachen seien derzeit unklar, sagt ein ÖH-Sprecher zur „Presse“. Verantwortlich für die elektronische Abwicklung ist heuer erstmals, nach einem Beschluss der ÖH-Exekutive, nicht das Bundesrechenzentrum, sondern eine private Firma. Diese hatte schon im Vorfeld der Wahl bei der Erstellung des Wählerverzeichnisses Probleme.

Nun dürften sich die Turbulenzen auch bei der Wahl selbst, sie findet ab heute bis einschließlich Donnerstag statt, fortführen. Wie viele Uni-Standorte betroffen sind, konnte man bei der ÖH vorerst nicht beantworten. Das „Profil“ schreibt online, dass zwischen elf und 14 Uhr die meisten Standorte von technischen Problemen betroffen gewesen seien, allerdings in höchst unterschiedlichem Ausmaß von wenigen Minuten bis zu länger anhaltenden Störungen. An der Wiener Wirtschaftsuniversität etwa hätten die Wahllokale deshalb auch am Dienstag eine Stunde länger geöffnet, heißt es seitens der ÖH.

Wahlbeteiligung ohnedies schon im Keller

Die Ausfälle sind auch deshalb besonders heikel, weil die Wahlbeteiligung bei der hochschulpolitischen Wahl traditionell schon sehr gering ist. 2021 fiel sie, auch coronabedingt, auf den historischen Tiefpunkt von 15,7 Prozent.

Alle neun bundesweit antretenden Fraktionen sprachen sich heuer dafür aus, die Beteiligung unbedingt wieder erhöhen zu wollen, um die Legitimation der Bundesvertretung zu erhöhen.