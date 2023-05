Europäer halten der EU trotz Krieg und Krise die Stange

Teurer Warenkorb: Sollte die Rekordinflation in ganz Europa länger anhalten, könnte sie das Image der EU beschädigen.

Die Zustimmung zur Union ist bemerkenswert stabil, stellt der Thinktank ECFR in einer anlässlich des Europatags publizierten Studie fest. Gefahr für den europäischen Zusammenhalt geht indes von der hohen Inflation aus.

Wien. Die Mehrheit der EU-Bürger hält trotz aller gegenwärtigen Gegenwinde nach wie vor zur Union – dies ist das Fazit einer in allen 27 EU-Mitgliedstaaten im Jänner und Februar 2023 durchgeführten Studie. Dieser jährliche „Europäische Stimmungsbarometer“ wurde bereits zum zweiten Mal unter der Ägide des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) und der Europäischen Kulturstiftung (ECF) erstellt und anlässlich des Europatags am Dienstag präsentiert.

Demnach sind die Zustimmungsraten zur Europäischen Union trotz Krieg und Inflation stabil geblieben oder haben sich sogar leicht verbessert – ein Phänomen, das unter Politikwissenschaftlern als „Rally-'round-the-flag“-Effekt bekannt ist. Anders ausgedrückt: Die Europäer haben die EU-Mitgliedschaft ihrer Heimatländer emotional so weit integriert, dass sie sich in Krisenzeiten mittlerweile nicht nur um die Nationalfahne, sondern auch um die blau-gelbe Flagge der Union scharen.