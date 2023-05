Das Rätsel um Sisis Brautkleid

Niemand weiß es heute bestimmt, in welcher Robe die sechzehnjährige Elisabeth zu Franz Joseph vor den Altar trat. In der Ausstellung „Mystery Dress“ in der Kaiserlichen Wagenburg wird nun ein Fund präsentiert.

Jeder glaubt, er wüsste genau, in welchem Kleid Sisi am 24. April 1854 in der Wiener Augustinerkirche zu ihrem Kaiser Franz Joseph vor den Altar trat. Die Wahrheit ist: Niemand weiß es heute mehr, in welcher Robe die sechzehnjährige Unschuld damals zur Staatsräson gebracht wurde. Oder eben auch nicht – Netflix-Serien und Filme wie „Corsage“ wetteifern derzeit geradezu darin, diese schwierige Person für unsere heutigen Augen in unterschiedlichen Ambivalenzschattierungen auszumalen. Der Fund, der jetzt in der Kaiserlichen Wagenburg, die zum Kunsthistorischen Museum gehört, präsentiert wird, wirkt wie eine wissenschaftliche Kapriole zu dieser seltsamen Sisi-Mode: Er präsentiert uns ein Rätsel, von dessen Existenz kein Sisi-Fan je geahnt hätte: Das „Mystery Dress“, wie die Ausstellung heißt, die dem geheimnisvollen Brautkleid der Kaiserin Elisabeth von Österreich auf die Spur geht.

Wobei man sagen muss, dass diese Ausstellung aus genau zwei Objekten nur besteht. Einem beeindruckend pompösen Kleid, von dem nur die Schleppe original ist. Und einem Sisi-Porträt, das bisher nicht publiziert war. Diese beiden Exponate haben Wagenburg-Direktorin Monica Kurzel-Runtscheiner die vergangenen zwei Jahre auf eine Art Schnitzeljagd geschickt. Sie versuchte zu beweisen, dass diese golden bestickte Schleppe, kostümhistorisch genauer gesagt dieser „Manteau“ tatsächlich ist, was er sein will: Teil des Hochzeitskleids von Sisi. Als solcher wurde er 1989 angekauft – und zwar von der Urenkelin von Sisis Lieblingstochter Marie Valérie, von Marie Christine Waechter, geborene Stolberg-Stolberg.