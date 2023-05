Erdogan-Gegner Kilicdaroglu trägt Schussweste bei Wahlkampfauftritt

Außerdem begleiteten ihn mit Sturmgewehren bewaffnete Leibwächter. Es habe Informationen gegeben, der Chef der oppositionellen Mitte-links-Partei CHP könnte angegriffen werden.

Kurz vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei haben die Verantwortlichen Sicherheitsvorkehrungen für den Kandidaten Kemal Kilicdaroglu erhöht. So trug der Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei Wahlkampfauftritten am heutigen Freitag eine Schussweste. Zudem begleiteten mit Sturmgewehren bewaffnete Leibwächter den Chef der oppositionellen Mitte-links-Partei CHP auch auf die Rednertribüne, was bis nicht der Fall war.

Wie die "Zeit" in ihrer Online-Ausgabe weiter berichtete, hat laut einem hochrangigen Mitglied der CHP die Partei Informationen erhalten, dass der Spitzenkandidat angegriffen werden könnte. Nähere Angaben machte er nicht.

Chancen von Kilicdaroglu zuletzt gestiegen

Jüngsten Umfragen zufolge sind die Chancen von Kilicdaroglu und seinem Wahlbündnis aus sechs Parteien gestiegen, den seit 20 Jahren regierenden Erdogan am Sonntag abzulösen. Rund 64,3 Millionen Türkinnen und Türken - darunter sechs Millionen Erstwähler - sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erringt. Schafft dies keiner der Kandidaten, treten die zwei Bestplatzierten zwei Wochen später in einer Stichwahl gegeneinander an.

Neben Erdogan und Kilicdaroglu gibt es nun nur noch einen weiteren Präsidentschaftskandidaten. Der Nationalist Sinan Ogan hat Beobachterinnen und Beobachtern zufolge keine Siegeschance und dürfte nur Erdogan Stimmen wegnehmen. Ein weiterer Kandidat, der säkular-nationalistische Muharrem Ince, stieg hingegen an diesem Donnerstag aus dem Rennen aus.

Kilicdaroglu hat im Falle eines Siegs umfassende Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angekündigt. Im Fall eines Siegs von Erdogan wird erwartet, dass dieser seinen autoritären Kurs weiter verschärft.

