Wie man Straftäter an der Körpersprache erkennt

(c) APA/Herbert Pfarrhofer

Mit Videomaterial von Überwachungskameras werden Polizisten in der Schweiz auf Gesichtserkennung und Täterverhalten geschult.

Mit Videomaterial von Überwachungskameras werden Polizisten in der Schweiz auf Gesichtserkennung und Täterverhalten geschult. (c) APA/Herbert Pfarrhofer

Seit 2011 werden in der Schweiz Polizisten gezielt auf das Erkennen von Verhaltensmustern trainiert, um Straftäter zu entlarven, bevor sie überhaupt eine Tat begehen.

Wie erkenne ich einen Täter, bevor er die Tat begeht? Dieser Frage widmete sich am Mittwoch Martin Litsch von der Kantonspolizei Zürich bei einer Veranstaltung des Verbands Akademischer Sicherheitsberater Österreichs in Wien vor anwesendem Personal aus diversen Risiko- und Sicherheitsunternehmen. Mit der Universität Zürich wurde nämlich 2011 das Projekt Aspect gestartet. Damit werden Polizisten auf das Erkennen von Straftätern durch deren Körpersprache geschult. Durch gezielte Aufmerksamkeit und Verhaltenserkennung sollen Täter bereits vor der Tat erkannt und damit Straftaten verhindert werden.

Inspiration lieferte die amerikanische und israelische Zivilpolizei, die mit der Taktik an Flughäfen im Einsatz steht. Denn Kriminelle lassen sich laut Litsch am besten aufgrund von Mimik und Körpersprache erkennen. Den wissenschaftlichen Input für das Schweizer Schulungsmodell gaben vor allem Psychologen der Universität Zürich.

Verhalten von Tätern unterscheidet sich von anderen

„Das Verhalten von Straftätern unterscheidet sich vom Verhalten der übrigen Bevölkerung“, sagte Litsch. Sei es am Flughafen, auf einer Shoppingmeile, in einem Fußballstadion, bei einem Festival oder in einem Geschäft.