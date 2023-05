Buchtipp, Events, Warenkunde und Häppchen

Istrien, Paola Bacchia

Ars Vivendi Verlag

272 Seiten, 34,90 €

Die ersten Glücklichen sind womöglich schon übers lange Wochenende in den Süden gefahren. Die Lust auf Meer, Fisch und überhaupt die kulinarischen Genüsse, die vor allem im Urlaub zu finden sind, ist jedenfalls groß. In ihrem Istrien-Kochbuch setzt die australisch-istrisch-venezianische Food-Autorin genau darauf: Sie versammelt Rezepte aus diesem kulturell-kulinarischen Melting Pot, vor allem mit italienischem Touch, von handgerollten Makkaroni über geschmorten Tintenfisch und Gulasch mit Sauerkraut bis zu Mandel-Kaffee-Torte. Dazu allerhand persönliche Geschichten, Fotos und Erinnerungen: Ob man das in einem Kochbuch will oder braucht, ist Geschmackssache. Dem Urlaubsfeeling ist das sicherlich zuträglich.

Events von Bernadette Bayrhammer

Diverse Weinfrühlinge sind schon gelaufen, aber die nächsten Weinveranstaltungen stehen schon bevor. Ein paar Tipps.

1. Weinfestival Thermenregion, 25. bis 29. Mai, unterschiedliche Locations, www.weinfestival.at

Seit mehr als 20 Jahren laden die Winzerinnen und Winzer rund um Gumpoldskirchen und Bad Vöslau zu ihrem Festival. Die Weine der Region können bei diversen Events verkostet werden, vom Afterwork Tasting in Wien bis zur Sparkling Night in Pfaffstätten.

2. Pop-up Mit alles am Feschmarkt, 2. bis 4. Juni, Ottakringer Brauerei, www.mitalles.xyz

Nach dem eigenen Festival mit Naturwein und feinem Essen Ende März macht das Kulinarikfest Mit alles nun ein kleines Pop-up am Feschmarkt.

3. Naturwein im Garten im Heuer am Karlsplatz, 4. Juni ab 12 Uhr, www.heuer-amkarlsplatz.com

Das Event hat dieses Mal eine Besonderheit: Alle Weine kommen von Winzerinnen. Eine alkoholfreie Karte gibt es auch, zudem Essen und Snacks.

Warenkunde

Rhabarber

Ein paar Wochen sind noch Zeit. Hier einige Ideen abseits von Kuchen und Kompott.

Manche können es gar nicht erwarten, bis der Rhabarber endlich in den Regalen liegt – oder noch besser: seine kräftigen Stängel im Garten sprießen. Seit einigen Wochen ist es endlich so weit. Leider gehen einem bei aller Liebe dann doch recht bald die Ideen dafür aus, was man mit dem sauren Gemüse – das ist es nämlich eigentlich – außer Kuchen und Kompott anfangen kann. Ein paar zumindest hierzulande außergewöhnliche Empfehlungen, inspiriert von Niki Segnits Geschmacks-Thesaurus: Rhabarber und Lamm zu einem persischen Khoresh kochen, fein geschnitten mit Gurke salzen, dann mit Rucola, Zitrone und Minze als Beilage zu pochiertem Fisch servieren. Oder in England üblich: als Chutney zu einem Schweinskotelett. Beim Kuchen sind Mandeln ein wunderbarer natürlicher Partner. Zum Ausprobieren sind nur noch wenige Wochen Zeit. Denn spätestens am Johannistag – am 24. Juni – ist Schluss, danach bildet der Rhabarber vermehrt Oxalsäure.

Häppchen





Wanderjahre einer Köchin

Ein Filmteam hat Agnes Karrasch auf ihrem Weg durch die Spitzengastronomie begleitet.

Nach der Ausbildung im Steirereck hat sich Agnes Karrasch auf den Weg gemacht, ihre kulinarische Identität zu finden. Der Film „She Chef“ läuft seit vergangener Woche in den heimischen Kinos.

Neuer Greißler am Naschmarkt



Essigmanufaktur Gegenbauer will den Markt für Einheimische wieder attraktiver machen.

Erwin Gegenbauer verkauft nun vis-a-vis von seinem Essigstand hochwertige Produkte von kleinen Produzenten, von Miso bis zu Gurkerln.