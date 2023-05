Die deutsche Energiewende auf der Kippe

(c) Photothek via Getty Images (Florian Gaertner)

Robert Habeck, 53, kämpft um das große Klima-Projekt der Regierung. (c) Photothek via Getty Images (Florian Gaertner)

Die FDP verzögert den Ausstieg aus Heizen mit Öl und Gas. Das Klima-Projekt sorgt für Ärger in der Ampelkoalition.

Dass Robert Habeck schon einfachere Tage hatte, ist kein Geheimnis. In der vergangenen Woche musste er sich von einem seiner engsten Vertrauten, Patrick Graichen, trennen, dem Vetternwirtschaft vorgeworfen wurde. Am Montag präsentierte er mit Philipp Nimmermann dessen Nachfolger als Staatssekretär – einen in der grünen Szene kaum vernetzten Finanzexperten. Am Dienstag musste sich der deutsche Wirtschaftsminister dann mit dem nächsten Riesenproblem beschäftigen.

Habecks wichtigstes Klima-Projekt sorgt für Verwerfungen: jenes Gesetz, mit dem er den Ausstieg Deutschlands aus dem fossilen Heizen einleiten wollte. Eine komplexe Operation, von der in den kommenden zwei Jahrzehnten rund 30 Millionen deutsche Haushalte betroffen sind, die mit Öl und Gas heizen. Habecks Weg, das zu bewerkstelligen, wird infrage gestellt. Blockiert wird er dabei nicht nur von der Opposition – sondern auch vom Regierungspartner FDP.