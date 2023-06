Sommerliche Festivalpremieren und der lange Weg dahin

Drucken

Die Premiere größerer wie kleinerer Musikfestivals birgt viele Hürden – die Veranstalter von Lido Sounds, Paradiesgarten, Not Afraid und Sisters Festival zeigen, wie es trotzdem gehen kann.

Wind und Wetter machten es einem im April noch schwer, sich im Schlossgarten sommerlich bekleidete, tanzwütige Festivalgäste vorzustellen. Nur die gatsch­erprobten Gummistiefel kamen einem mühelos in den Sinn. In Pullover, Jacken und mit zerzausten Haaren posierten die jungen Veranstalter des Paradiesgarten Festivals da noch am Rand des ausgelassenen Pools vor Schloss Prugg in Bruck an der Leitha. Die Kulisse, die sich Gästen in den weitläufigen Gärten des unbewohnten Privatschlosses da aufdrängt, ist allerdings bei jeder Wetterlage betörend. Die abblätternde Farbe an der Fassade des herrschaftlichen Schlosses mit 300 leer stehenden Zimmern trägt nur zu seiner Romantik bei, der Innenhof ist von Rosensträuchern eingefangen, die wilden, weichen Wiesen gehen in Waldflächen über.

Zum ersten Mal hat das Elektronikfestival genau da im vergangenen August stattgefunden. Es sollte ein Treffpunkt für die Wiener Clubszene werden und damit eine Lücke im heimischen Angebot schließen. Rund 6000 Besucherinnen und Besucher zählten Felix Mayr-Melnhof, Elise Accarain und Konstantin Klimt am Wochenende dieser Festivalpremiere. Heuer hoffen sie, dass sich diese Zahl verdoppelt. Man wolle organisch wachsen und auch nicht über eine bestimmte Grenze hinaus. DJs und Live-Acts wie Âme, Wolfram, Jayda G waren Teil des Line-ups.

Das Triumvirat

Eine der großen Herausforderungen für Organisatoren einer Festivalpremiere stellt der Veranstaltungsort dar. Dem Team von Paradiesgarten war es wichtig, den CO2-Fußabdruck ihres Events von Anfang an möglichst gering zu halten. Deshalb musste der Ort gut öffentlich angebunden sein. Eine Nähe zu Wien sei zum einen ratsam gewesen, weil dort wohl der größte Teil der österreichischen Clubszene beheimatet ist, also das Kernpublikum des Festivals. Zum anderen müsse das „Triumvirat“, wie es die jungen Organisatoren scherzhaft bezeichnen, hinter der Veranstaltung stehen: also die lokale Behörde, die Stadtbevölkerung und natürlich der Grundbesitzer selbst. Da geht man auch schon mal von Tür zu Tür, um die Anrainer von seiner Sache zu überzeugen. „Am Vortag waren wohl die Zeugen Jehovas unterwegs, da habe ich viele Türen ins Gesicht bekommen“, erinnert sich Felix Mayr-Melnhof an seinen städtischen Rundgang vergangenen Sommer.

Sorge hatten viele Bewohner Brucks um den öffentlich zugänglichen Schlosspark und seine außergewöhnliche Pflanzenvielfalt. Nachdem ein nachhaltiger Zugang in der Kommunikation rund ums Festival im Vordergrund stand, waren die campenden Gäste dementsprechend sensibilisiert und sorgsam, freut sich auch Elise Accarain, die für das Nachhaltigkeitskonzept verantwortlich ist. Und ganze 70 Prozent der Gäste seien mit dem Zug angereist. „In Österreich ist die Festivalkultur nicht so ausgeprägt wie etwa in Belgien oder den Niederlanden“, sagt Accarain. Deshalb sei man hierzulande Großveranstaltungen gegenüber erst zögerlicher, ließe sich aber eines Besseren belehren. Sie selbst ist Belgierin und hat dort Festivals organisiert.