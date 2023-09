Pariser Pomp für König Charles III. beim Staatsbesuch

Der britische König holt seine Visite in Frankreich nach. Er und der französische Präsident Macron versuchen Spannungen zwischen den beiden Länder zu glätten.

Wien/Paris. Vorneweg fuhren der König und der Präsident in einem Citröen. Im zweiten Wagen kamen ihre Ehefrauen, die Königin und die First Lady. Kurz waren die beiden Staatsoberhäupter entlang der mit blau-weiß-roten Flaggen geschmückten Champs-Élysées zu sehen, wie sie stehend aus dem offenen Auto winkten. Am Pariser Triumphbogen fand der erste offizielle Programmpunkt des Staatsbesuches statt: Der französische Präsident Emmanuel Macron empfing den britischen König Charles III. direkt beim Pariser Wahrzeichen. Wie üblich bei Staatsbesuchen in Frankreich hielten die beiden zu Ehren der Toten beider Weltkriege am Grab des unbekannten Soldaten inne. Dann donnerten französische und britische Kunstflieger über die gesperrte Straße und beendeten die Zeremonie in den Farben blau-weiß-rot.