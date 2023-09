Paradiesische Reise durch Südostasien

Orang-Utans leben in den Tiefland-Regenwäldern auf Borneo in Südostasien. In den Kronen der Urwaldriesen verbringen die Menschenaffen fast den ganzen Tag.

Orang-Utans leben in den Tiefland-Regenwäldern auf Borneo in Südostasien. In den Kronen der Urwaldriesen verbringen die Menschenaffen fast den ganzen Tag. Dreamstime

Singapur, Borneo und Kuala Lumpur. Erleben Sie auf dieser abwechslungsreichen Reise beeindruckende Metropolen, faszinierende Regenwälder und eine einzigartige Tierwelt sowie luxuriöse Resorts und Hotels.

Erleben Sie eine unvergessliche Borneo-Rundreise in Kombination mit den aufregenden Metropolen Singapur und Kuala Lumpur. Singapur wird Sie mit seinen modernen Wolkenkratzern und historischen Vierteln beeindrucken. Lassen Sie sich aber auch von den kulinarischen Köstlichkeiten der Stadt verwöhnen. Auf Borneo erwarten Sie einzigartige Tierbegegnungen in spektakulärer Natur. Nasenaffen, Orang-Utans und Sonnenbären können Sie hier in freier Wildbahn hautnah beobachten. Tauchen Sie in die traditionelle Kultur von Sarawak ein und erkunden Sie den beeindruckenden Mulu-Nationalpark. Zum Abschluss Ihrer Reise entdecken Sie Kuala Lumpur. Erkunden Sie die historischen Stätten und lebendigen Märkte der malaysischen Hauptstadt und beim Abschiedsessen genießen Sie die Vielfalt der malaysischen Küche.

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise startet spätabends. Sie fliegen von Wien via Dubai nach Singapur.

Tag 2: Sie landen am Abend in Singapur, wo Sie direkt in das Fünf-Sterne-Hotel The Clan im Stadtzentrum fahren.

Tag 3: Nach dem Frühstück schlendern Sie mit Ihrer Reiseleitung durch die Straßen von Little India. Sie besuchen den „Sands Sky Park“ des Komplexes Marina Bay Sands. Von dieser Aussichtsplattform in 200 Metern Höhe genießen Sie den Panoramaausblick auf Singapur. Direkt daneben das architektonisch beeindruckende ArtScience Museum, das durch seine markante Lotusblütenform nicht zu übersehen ist. Am Nachmittag besuchen Sie den Gewächshauskomplex „Gardens by the Bay“. Den Tag lassen Sie bei einem Singapore Sling in der „Long Bar“ im Raffles Hotel, dem Ursprungsort des Cocktails, ausklingen.

Die unverwechselbare Lotusblütenform des ArtScience Museum in Singapur. Shutterstock

Tag 4: Heute entdecken Sie die Kultur und den vielfältigen Alltag des multikulturellen Singapurs. Sie besuchen einen Straßenmarkt und ein „Hawker-Center“ mit unzähligen Streetfood-Ständen. Auf dem Weg zur South Bridge Road sehen Sie den Sri-Mariamman-Tempel, der älteste Hindu-Tempel in Singapur. Ebenfalls auf dem Programm steht der „Tempel der Buddha-Zahnreliquien“. Nach dem Mittagessen besuchen Sie das „Tea Chapter“-Teehaus, wo Sie eine Teezeremonie und ein Workshop erwarten. Nach einer Flusskreuzfahrt auf dem Singapore River steht Ihnen der Abend zur freien Verfügung.

Tag 5: Heute fliegen Sie nach Kuching auf Borneo. Nach dem Einchecken im „Ranee Boutique Suites“-Hotel haben Sie Zeit zur freien Verfügung.

Tag 6: Nach dem Frühstück fahren Sie zum Bako-Nationalpark, der nur per Boot erreichbar ist. Entlang der Küste befinden sich zahlreiche Mangrovenwälder, im Hinterland erstreckt sich der Urwald mit einer faszinierenden Vegetation und vielen exotischen Tieren. Die berühmtesten Bewohner sind die Nasenaffen. Gut markierte Wege führen zu dschungelbewachsenen Hügeln und abgelegenen Stränden. Der weitere Nachmittag und Abend steht Ihnen zur individuellen Erkundung von Kuching zur Verfügung.

Tag 7: Ziel des heutigen Tages ist das „Semenggoh Nature Reserve“. Es ist das größte Orang-Utan-Rehazentrum in Sarawak. Der Park ist auch ein Lebensraum für seltene Flora und Fauna, darunter das Riesenhörnchen, das Zwergeichhörnchen und eine Vielzahl an Vögeln. Anschließend besuchen Sie das „Annah Rais Longhouse“-Dorf und lernen die Kultur des indigenen Bidayuh-Stammes kennen.

Tag 8: Der heutige Tagesausflug führt Sie in das „Sarawak Cultural Village“. Das Dorf ist ein lebendes Museum, denn inmitten des 17 Hektar großen Geländes befinden sich sieben traditionelle Gebäude, in denen Angehörige der vielen ethnischen Gruppen Sarawaks leben. Nach Ihrer Rückkehr ins Hotel steht Ihnen der restliche Tag zur freien Verfügung.

Tag 9: Heute fliegen Sie weiter nach Mulu, wo sie im Marriott Resort & Spa entspannen können. Am Nachmittag brechen Sie auf in den Mulu-Nationalpark. Nachdem Sie die Höhlen „Deer Cave“ und „Lang Cave“ entdeckt haben, fahren Sie zum Fledermaus-Observatorium, um die Fledermäuse zu beobachten, die am späten Abend zu Abertausenden aus dem Höhleneingang fliegen.

Tag 10: Sie setzen die Erkundung der Mulu-Höhlen mit einer Bootsfahrt zur Clearwater-Höhle fort. Sie erkunden die Windhöhle, die für ihre ungewöhnlichen Kalzitformationen berühmt ist. Danach fahren Sie zur Batu-Bungan-Penan-Siedlung, wo Sie die Lebensweise der Penan beobachten können. Nach der Rückkehr zum Hotel steht Ihnen der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.

Tag 11: Sie fliegen weiter nach Kota Kinabalu, wo Sie im Hyatt Regency Kinabalu einchecken.

Tag 12: Mit der Fähre erreichen Sie eine der fünf traumhaften Inseln des „Tunku Abdul Rahman“-Parks. Die Manukan-Insel ist die zweitgrößte Insel des Parks, mit wunderschönen Stränden und einem gut ausgebauten Wegesystem rund um die Insel.

Tag 13: Heute fahren Sie durch die „Crocker Range“. Sie halten am Nabalu Village Market, bevor Sie im Kinabalu-Nationalpark, einen geführten Spaziergang durch den Botanischen Garten unternehmen. Anschließend fahren Sie weiter nach Ranau und checken in das „Sabah Tea Garden“-Resort ein.

Tag 14: Nach dem Frühstück fahren Sie nach Sukau in die Sukau Rainforest Lodge. Diese liegt inmitten des Regenwaldes am Ufer des Kinabatangan-Flusses. Auf spannenden Boots-Safaris erleben sie die Wildnis und die Bewohner des Dschungels hautnah. Sie beobachten Nasenaffen, Orang-Utans und Borneo-Gibbons, Krokodile oder bunte Nashornvögel. Mit etwas Glück können Sie sogar die seltenen Borneo-Zwergelefanten oder einen Sonnenbären erblicken.

Während einer Bootssafari am Kinabatangan gleiten Sie durch den Dschungel und entdecken mit etwas Glück auch die seltenen Borneo-Zwergelefanten. Beigestellt

Tag 15: Heute steht eine Bootsexpedition am Kinabatangan-Fluss und zum „Kelenanap Ox-Bow“-See auf dem Programm. Sie machen eine geführte Dschungelwanderung, bevor Sie zum Frühstück in die Lodge zurückkehren. Danach haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Am Abend wartet eine weitere Bootsfahrt. Tag 16: Sie besuchen das „Labuk Proboscis Sanctuary“, wo Sie auf bemerkenswerte Nasenaffenmännchen treffen werden. Anschließend fahren Sie weiter nach Sandakan.

Tag 16: Nach dem Frühstück beginnt das heutige Abenteuer direkt im „Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre“. Das Zentrum besteht bereits seit 1964. Seither wurden hier über 700 Orang Utans betreut. Über 80% der Tiere konnten erfolgreich auf ein Leben in Freiheit vorbereitet und ausgewildert werden. Es ist ein eindrucksvolles Erlebnis, wenn diese großen Affen sich durch die Baumkronen schwingen und zur Futterstelle hinabklettern. Zunächst hört man nur ein Rascheln, ehe das rotbraune Fell durch den dichten Regenwald schimmert und ein Orang Utan auftaucht. Bei der Fütterungsplattform können Sie die Orang-Utans in aller Ruhe beobachten und erleben auch die frechen Jungtiere beim Spielen. Anschließend besuchen Sie das „Sun Bear Conservation Centre“, das sich gleich nebenan befindet. Es ist eine Einrichtung zum Schutz des Sonnenbären. Nach dem Mittagessen fahren Sie zurück zum Hotel und der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Tag 17: Sie besuchen das „Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre“, das die Tiere wieder auf ein Leben in Freihait vorbereitet. Es ist ein eindrucksvolles Erlebnis, wenn die Affen sich durch die Baumkronen schwingen und zur Futterstelle hinabklettern. Anschließend besuchen Sie das „Sun Bear Conservation Centre“, eine Einrichtung zum Schutz des bedrohten Sonnenbären, der auch Malaienbär genannt wird. Nach dem Mittagessen fahren Sie zurück zum Hotel und der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Tag 18: Heute brechen Sie zu einer Rundfahrt in die Stadt Sandakan auf. Im Anschluss erfolgt der Transfer zum Flughafen und der Weiterflug nach Kuala Lumpur.

Über 272 bunte Stufen geht es in die Tempelhöhlen von Batu. Dreamstime

Tag 19: Sie besuchen die Batu-Höhlen mit ihren 272 bunten Stufen, die zum Haupttempel führen. Dann geht es weiter mit einer Stadtrundfahrt durch Kuala Lumpur gefolgt von einem malaysischen Abschiedsabendessen.

Tag 20: Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien, wo Sie am Abend landen werden.

Reisetermin und Preis p.P. 11. 04. – 30. 04. 2024 DZ ab 6990 Euro, EZ ab 8990 Euro (Preis für „Presse“-Club-Mitglieder) Inkludierte Leistungen: • Flüge mit Emirates ab/bis Wien via Dubai nach Singapur und retour von Kuala Lumpur • Flüge Singapur – Kuching – Mulu – Kota Kinabalu, Sandakan – Kuala Lumpur • 3 Nächte im 4*+-Hotel The Clan in Singapur inkl. Frühstück • 12 Nächte in Hotels der gehobenen Kategorie bzw. 1 Nacht im 3*-Hotel auf Borneo • 2 Nächte im 5* The RuMa Hotel and Residences in Kuala Lumpur inkl. Frühstück • 10 Mittag- und 9 Abendessen • Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf • Örtliche, deutschspr. Reiseleitungen • Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf Highlights Ihrer Reise • Multikulturelle Metropolen Singapur und Kuala Lumpur • Borneos Tierwelt hautnah erleben • Gigantische Höhlensysteme im Mulu-Nationalpark • Fluss-Safaris auf dem Kinabatangan • Gourmet-Abendessen im Sterne-Restaurant „La Dame de Pic“ in Singapur Infos und Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter http://www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.