Tropische Abenteuer und kulturelle Schätze

Costa Rica, Nicaragua und Panama. Zwischen dem schimmernden Pazifik und der lebendigen Karibik erstrecken sich nebelverhüllte Wälder, verzauberte Strände und charmante Kolonialstädte.

Zentralamerika ist ein Mosaik aus atemberaubenden Landschaften und reichen Kulturen: Nicaragua feiert 2024 das 500-jährige Jubiläum eines reichen kulturellen Austauschs und einer geprägten Geschichte, die mit der ersten Begegnung zwischen seinen Urvölkern und den Entdeckern begann. Das Land begeistert mit seinen pittoresken Städten wie Granada und León, ergänzt durch die faszinierende Kultur der Garifuna auf den Pearl Keys. Unvergleichlich sind die vielfältigen Inseln des Nicaraguasees und der spektakuläre Vulkan Masaya. In Costa Rica beeindruckt der majestätische Vulkan Arenal, den üppige Regenwälder umgeben. Köstliche Schätze gibt es für Genießer: von erlesenem Kakao und aromatischem Kaffee bis zu luxuriösen Zigarren und edlem Rum. Die Durchquerung des Panamakanals ist ein weiterer Höhepunkt der Reise.

Reiseverlauf

Tag 1: Die Reise startet in Wien und führt mit einem Zwischenstopp in Paris nach San José, Costa Ricas Hauptstadt. Anschließend Transfer zu Ihrem Hotel, dem Hilton La Sabana.

Tag 2: Sie fahren über Alajuela, vorbei an Weideland, Kaffee-, Farn- und Erdbeerplantagen, nach La Fortuna. Dort unternehmen Sie am Nachmittag eine Wanderung durch den sekundären tropischen Nebelwald und die Lavafelder am Fuße des Vulkans Arenal. Von Ihrem Wanderweg aus sehen Sie den spektakulären Wasserfall La Fortuna.

Tag 3: Die Reise führt Sie heute weiter von Costa Rica nach Nicaragua. Von San Carlos fahren Sie mit dem Boot zum nationalen Monument Nicaraguas, dem Inselarchipel Solentiname. Den Archipel bilden 36 Inseln mit tropischen Wäldern, bunten Häuschen und einer Malerkolonie der Arte Naif. Nach Ihrer Ankunft auf der Hauptinsel Mancarrón geht es zunächst in Ihr Hotel. Im Anschluss besuchen Sie das das Archäologische Museum Alejandro Guevarra und die Balsaholzkünstler.

Tag 4: Heute erkunden Sie das Naturschutzgebiet Los Guatuzos. Die Bootsfahrt führt Sie nahe Solentiname den kleinen Urwaldfluss Rio Papaturro hinauf. Dabei entdecken Sie einen wunderschönen tropischen Galeriewald und eine einzigartige Artenvielfalt. Auf der Insel La Venada treffen Sie am Nachmittag auf eine renommierte Malerfamilie der Naiven Kunst.

Tag 5: In der Morgenstille gleiten Sie auf einer eleganten Jacht über den weiten Nicaraguasee zur Zwillingsvulkan-Insel Ometepe, wo Sie gegen Mittag im Hafen Moyogalpa anlegen. Eine kurze Busfahrt bringt Sie zur mystischen Lagune Charco Verde. Nach einer entspannten Wanderung steht der Besuch des Archäologischen Museums am Programm.

Die Stadt Granada in Nicaragua besticht durch ihre farbenfrohen Kolonialgebäude und das pulsierende kulturelle Leben. Beigestellt

Tag 6: Heute treten Sie eine Schiffsfahrt nach Granada an. Lassen Sie sich bei einem Stadtrundgang von der beeindruckenden Architektur, den verwinkelten Gassen und belebten Plätzen verzaubern.

Tag 7: Heute tauchen Sie ein in die Kunsthandwerksdörfer der Pueblos Blancos und besuchen die lebendige Stadt San Juan de Oriente. In der Töpferschule und -werkstatt von Valentin Lopez erhalten Sie spannende Einblicke in die Kunst der indigenen Töpferei. Anschließend können sich bei einem erfrischenden Bad in der klaren Wasserlagune des Vulkankraters entspannen.

Tag 8: Zu Beginn des Tages erkunden Sie den imposanten Mombacho-Vulkan. Mit einem Spezialfahrzeug erklimmen Sie den 1344 Meter hohen grünen Riesen. Auf dem Rückweg in die Kolonialstadt besuchen Sie die Zigarrenmanufaktur Doña Elba.

Zwischen den smaragdgrünen Blättern Mittelamerikas schwingt sich der farbenfrohe Tukan von Ast zu Ast. Shutterstock

Tag 9: Nach einem herzhaften Frühstück führt Sie die Reise weiter in die Hauptstadt Nicaraguas, Managua. Dort erkunden Sie die Altstadt mit dem Parque Central, dem Revolutionsplatz, der historischen Kathedrale und dem Kulturpalast. Anschließend geht die Fahrt weiter in Richtung León, das Sie abends erreichen. Unterwegs besuchen Sie in Chichigalpa die Zuckermühle San Antonio und die Rum-Brennerei Flor de Caña.

Tag 10: Der Morgen beginnt mit einem informativen Spaziergang durch das historische Zentrum von León. Sie besuchen die beeindruckende Kathedrale, den Bischofspalast und das Museum für den Schriftsteller Ruben Darío. Am Nachmittag führt Sie die Fahrt an den Pazifischen Ozean.

Tag 11: Nach dem Frühstück setzen Sie Ihre Reise in das bezaubernde Hochland von Matagalpa fort. Dort erwartet Sie das privat gepflegte Nebelwaldreservat Selva Negra, wo Sie in die Geheimnisse der Gourmet-Kaffeeproduktion eingeweiht werden.

Im Herzen Zentralamerikas profitiert Nicaragua von seinen nährstoffreichen Vulkanböden, die einige der weltweit geschätztesten Kaffeesorten hervorbringen. AdobeStock

Tag 12: Von den erfrischenden Höhen des Hochlandes führt Sie die Fahrt an die sagenumwobene Karibikküste. Unterwegs erleben Sie den Wandel der Landschaft und machen Halt in Juigalpa, um das beeindruckende Archäologische Museum Gregorio Aguilar Barea zu besuchen. Weiter geht die Reise zunächst nach El Rama. Die finale Etappe führt Sie zur Ritter-Sport-Finca „El Cacao“. Hier tauchen Sie in die faszinierende Welt des Kakaoanbaus ein.

Tag 13: Heute fahren Sie nach Laguna de Perlas und weiter mit dem Boot zu den paradiesischen Inseln Pearl Keys. Ein Mittagessen mit lokalen Meeresfrüchtespezialitäten rundet dieses Erlebnis ab.

Tag 14: Mit dem Flugzeug geht es heute von Managua nach Panama City.

Tag 15: Heute begeben Sie sich auf eine faszinierende Tour durch den Panamakanal und erfahren Näheres über die technischen und historischen Besonderheiten dieses beeindruckenden Bauwerks. Im Anschluss unternehmen Sie eine Entdeckungsreise durch Panama City.

In den Wäldern Panamas leben die Emberá, die ihre Bräuche und Kultur bis heute pflegen. Shutterstock

Tag 16: Sie fahren zum Alajuelasee, wo es für Sie mit einem Einbaumboot zu einem authentischen Embera-Dorf geht. Lassen Sie sich von den Tänzen und Gesängen des Embera-Volks verzaubern und erfahren Sie mehr über diese einzigartige Kultur. Nach dem Mittagessen geht es zurück nach Panama City, von wo aus Sie Ihren Rückflug antreten.

Tag 17: Ankunft in Wien.

HIGHLIGHTS DER REISE Regenwald und Lavafelder beim Vulkan Arenal

Einzigartige Inselwelt des Nicaraguasees

Kolonialstädte Granada und León

Abendtour zur glühenden Lava beim Masaya-Vulkan

Garifuna-Volksgruppe auf den Pearl Keys

Einblicke in nicaraguanische Kunst und Kultur

Nicaraguas Schätze: Kakao, Kaffee, Zigarren & Rum

Durchquerung des Panamakanals

Per Einbaumboot zu den

Emberas

