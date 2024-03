Der bunte Zauber der Königsstädte

Marokko. Erleben Sie das Land der duftenden Gärten, goldenen Wüsten und farbenfrohen Souks.

In Marokko trifft die neue Welt auf die alte und so verweben sich die Geschichte und Kultur des Landes zu einem farbenfrohen und faszinierenden Teppich. Besuchen Sie die Königsstädte Marrakesch, Fès, Rabat und Meknes, die eine jahrtausendealte Geschichte erzählen und wandeln Sie auf den Spuren der römischen Antike bei der UNESCO-Weltkulturerbe-Ausgrabungsstätte Volubilis. Sie werden die unterschiedlichen Seiten von Marokko kennenlernen, sich in der Magie des marokkanischen Lebensstils verlieren und die Geheimnisse der marokkanischen Küche erkunden. Erleben Sie Marokko, genauso wie es ist: ein einzigartiges orientalisches Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Frankfurt nach Casablanca. Nach Ihrer Landung werden Sie von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung begrüßt und zum Hotel im Herzen von Casablanca gebracht. Nach dem Mittagessen begeben Sie sich auf eine Besichtigungstour durch die Stadt. Ihr erster Halt ist die beeindruckende Hassan-II.-Moschee, deren faszinierende Architektur Sie von außen bewundern können. Anschließend führt Sie die Route entlang der Corniche, der malerischen Küstenlandschaft. Sie besichtigen auch den Habbous und den Mohamed-V-Platz, um mehr über die Geschichte und Kultur der Stadt zu erfahren. Abends genießen Sie im berühmten Restaurant „Ricks Café“ Ihr Willkommensdinner.

Die Hassan-II.-Moschee in Casablanca beeindruckt mit ihrer imposanten Architektur und einzigartigen Lage am Ufer des Atlantischen Ozeans. Shutterstock

Tag 2: Nach dem Frühstück brechen Sie zur 1,5-stündigen Fahrt nach Rabat auf, der Hauptstadt Marokkos. Während der Fahrt werden Sie von atemberaubenden Ausblicken auf die Atlantikküste begleitet. In Rabat angekommen, haben Sie die Gelegenheit, die reiche Geschichte der Stadt zu entdecken, angefangen vom imposanten Hassan-Turm bis zum eindrucksvollen Mausoleum von Mohammed V. Anschließend setzen Sie Ihre Reise fort und fahren weiter nach Chefchaouen. Abendessen im Riad.

Tag 3: Ihr Tag beginnt mit der Erkundung der ­berühmten blauen Stadt Chef­chaouen. Die Medina von Chefchaouen ist bekannt für ihre einzigartige Schönheit mit ihren weiß ge­tünchten Wänden und den blauen Türen und Fenstern. Diese Stadt wurde einst von Spanien besetzt, wodurch die Einflüsse der spanischen Zivilisation und Architektur unverkennbar sind. Nach der Besichtigung fahren Sie weiter nach Volubilis und Moulay Idriss, wo Sie eine kurze Pause einlegen, um diese historischen Stätten zu er­kunden. Die Tour führt weiter nach Meknès, auch bekannt als das „marokkanische Versailles“. Diese Stadt wurde Ende des 17. Jahrhunderts von Moulay Ismail, einem Zeitgenossen von Ludwig XIV., gegründet. Am Nachmittag geht es weiter zu Ihrem Riad in Fès.

Der prunkvolle Königspalast im Zentrum von Fès wird von einem sehr großen maurischen Tor mit sieben verzierten Messingtüren geprägt. iStock

Tag 4: Am heutigen Tag begeben Sie sich auf eine Tour durch die mittelalterliche Medina von Fès. Sie erkunden die engen Gassen, historischen Gebäude und religiösen Stätten und tauchen ein in das lebhafte Treiben der Stadt. Zu den Höhepunkten des Tages zählt der Besuch der berühmten Souks von Fès, wo Handwerker in der jahrhundertealten orientalischen Tradition arbeiten und eine Fülle von Waren anbieten, von handgefertigten Textilien bis hin zu exotischen Gewürzen. Nach der Erkundung der neuen Stadt „Fès Jdid“ folgt ein Abendessen im Restaurant „Eden by Palais Amani“.

Tag 5: Ihre Route führt Sie durch landschaftlich reizvolle Gegenden, zunächst nach Erfoud über die charmante Stadt Ifrane. Unterwegs haben Sie die Gelegenheit zu einem kurzen Halt, um die Schönheit dieser Region zu bewundern. Die Reise führt weiter über Midelt und Errachidia. Der Anblick des Sonnenuntergangs über den Dünen ist ein unvergessliches Erlebnis. Am Abend erwartet Sie ein köstliches Abendessen und die Übernachtung unter dem klaren Wüstenhimmel.

Tag 6: Beginnen Sie den Tag sehr früh, um den spektakulären Sonnenaufgang über den Wüstendünen zu erleben. Nach einem stärkenden Frühstück im Camp haben Sie die Möglichkeit, an einem Safariausflug teilzunehmen. Der Tag endet mit einem Abendessen im Camp.

Als Ergs bezeichnet man die Sandmeere in der Sahara. Einige der Dünen erreichen eine Höhe von 150 Metern. Beigestellt

Tag 7: Für alle Frühaufsteher steht ein Kamelritt zum Sonnenaufgang durch die Wüste von Merzouga auf dem Programm. Anschließend brechen Sie auf zu Ihrer nächsten Etappe nach Ouarzazate. Unterwegs machen Sie Halt in den spektakulären Schluchten von Todra, einem faszinierenden Canyon im östlichen Teil des Hohen Atlas. Die Fahrt führt weiter durch das malerische Dades-Tal, vorbei an Kalaa M’Gouna, der Hauptstadt der Rosen. Am Abend erreichen Sie schließlich Ouarzazate.

Tag 8: Sie besuchen die beeindruckende Kasbah Taourirt, einen historischen Gebäudekomplex, und sehen das Atlas-Kino, das als Drehort für zahlreiche Filme diente. Anschließend fahren Sie zur Kasbah Ait-Ben-Haddou, einer der spektakulärsten Festungen im Süden Marokkos. Nach dem Mittagessen brechen Sie auf in Richtung Marrakesch. Die Fahrt führt über eine lange bergige Straße und den Tizin-Tichka-Pass, den höchsten Pass in Marokko, der atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Landschaft bietet. Nach Ihrer Ankunft in Marrakesch erfolgt der Check-in in Ihrem Riad.

Tag 9: Heute beginnen Sie mit einem historischen Besuch der wichtigsten Denkmäler von Marrakesch, bekannt als „Die Perle des Südens“. Sie besuchen die berühmte Koutoubia-Moschee, ein herausragendes Beispiel für die hispano-maurische Kunst mit ihrem 70 Meter hohen Minarett, das ein architektonisches Meisterwerk dieser Epoche darstellt. Der Bahia-Palast sowie die Souks von Marrakesch, die eine Vielzahl von Handwerkskünsten und Geschäften beherbergen, stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Reise findet bei einem gemeinsamen Abschiedsdinner im Restaurant „Dar Zellij“ ihren Ausklang.

Die Souks von Marrakesch bieten eine bunte Vielfalt an exotischen Gewürzen. iStock

Tag 10: Zu Mittag erfolgt der Transfer zum Flughafen und der Rückflug direkt nach Wien.

