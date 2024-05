Nostalgische Zugreise durch die Schweizer Alpen

Nirgendwo sonst kann man die Schönheit der Schweizer Alpen wohl so stilvoll genießen, wie am Fenster des luxuriösen Pullman Express aus den 1930er-Jahren, der nur noch zwei Mal pro Jahr zwischen Zermatt und St. Moritz unterwegs ist.

Machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Reise auf Schienen, in historischen Wägen im bezaubernden Art-déco-Stil des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Ausflug auf den Gornergrat in Zermatt, eine Fahrt mit der historischen Furka-Dampfbahn sowie im modernen Panoramawagen des Bernina Express stehen ebenfalls auf dem Programm. In Chur, der ältesten Stadt der Schweiz, trifft nördliche Kühle auf südliche Lebenslust. Die erste Etappe mit dem Glacier Pullman Express ist die Unesco-Welterbestrecke „Albula“ von St. Moritz nach Thusis. Machen Sie es sich in den bequemen Fauteuils gemütlich und halten Sie auf alle Fälle Ihre Kamera griffbereit – es erwarten Sie wunderbare Postkartenmotive!

Reiseverlauf

Tag 1: Die Reise beginnt mit einer individuellen Anreise per Bahn von Ihrem ÖBB-Bahnhof zur Schweizer Grenze und weiter nach Chur. Nach Ihrer Ankunft unternehmen Sie einen entspannten Spaziergang zum Hotel.

Das Städtchen Chur liegt im Kanton Graubünden und besticht durch seine historische Altstadt sowie eine reiche kulturelle Vielfalt. Shutterstock

Tag 2: Der Vormittag steht Ihnen für eigene Erkundungen frei zur Verfügung. Schlendern Sie durch die malerischen Gassen der Altstadt oder besuchen Sie das Kunstmuseum. Am Nachmittag treffen Sie auf Ihre Reiseleitung, mit der Sie gemeinsam mit der Rhätischen Bahn über die Albulalinie nach St. Moritz fahren. Nach der Ankunft erfolgt der Gepäcktransfer und ein kurzer Spaziergang zum Hotel.

Tag 3: Am Vormittag geht es im Engadin-Bus zur Talstation der Diavolezza-Bahn. Die Luftseilbahn bringt Sie hinauf zum „Festsaal der Alpen“, zur Bergstation Diavolezza. Bei guter Sicht zeigt sich ein einmaliges Bergpanorama hoch über dem Morteratschgletscher, im Mittelpunkt der 4049 Meter hohe Piz Bernina, der höchste Berg der Ostalpen und einzige Viertausender Graubündens. Nach der Talfahrt geht es im Regionalzug der Rhätischen Bahn weiter über die höchste Eisenbahn- alpentransversale, den 2053 Meter hohen Berninapass. In einzigartiger Linienführung überquert die Bahn die Alpen, nach Ospizio Bernina beginnt ein beeindruckender Abstieg über mehr als 1800 Höhenmeter hinunter zur Endstation im italienischen Tirano. Am Nachmittag steht die Rückfahrt im Bernina Express nach St. Moritz am Programm.

Der Bernina Express verbindet Chur in der Schweiz mit Tirano in Italien und überquert dabei den beeindruckenden Berninapass. Schweiz Toursimus

Tag 4: Sie starten den Tag mit einem Spaziergang zum Bahnhof, wo der Glacier Pullman Express auf Sie wartet. Der luxuriöse Sonderzug besteht aus historischen Wagen: den Original-Pullmanwagen aus dem Jahre 1931 der „Cie. Int. des Wagons-Lits et Grands Express Européens“ mit wertvollen Holzeinlegearbeiten des berühmten französischen Ebenisten René Prou, einem Pianobarwagen aus dem Jahre 1928 sowie einem Gepäckwagen von 1931. Heute heißt es einsteigen, zurücklehnen und genießen: In St. Moritz beginnt eine einmalige Reise durch die Schweizer Alpen. Die erste Etappe führt über die faszinierende Albulalinie über zahlreiche Kehren, Schleifen und Tunnel hinunter nach Thusis. Von hier starten Sie mit dem Postauto zu einem Ausflug in die berühmte Viamala-Schlucht und zur sehenswerten Kirche Sankt Martin in Zillis. Nach dem Ausflug erwartet Sie die Pullman Express Brigade, um Ihnen in den nostalgischen Speisewagen ein feines Menü zu servieren. Weiter geht die Fahrt durch die Rheinschlucht nach Disentis, wo Sie Teile des Benediktinerklosters besichtigen. Nur mit Zahnradantrieb gelingt es dem Glacier Pullman Express, den 2033 Meter hohen Oberalppass zu überqueren und sich in engen Kehren hinunter nach Andermatt zu winden.

An Bord des Glacier Pullman Express genießen Sie eine luxuriöse Fahrt mit exzellentem Service in einem im Art-déco-Stil der 1930er-Jahre ausgestatteten Zug. Beigestellt

Tag 5: Gestärkt vom Frühstück setzen Sie die Reise im luxuriösen Sonderzug fort. Nach kurzer Fahrt ist Realp erreicht. Im nostalgischen Dampfzug erklimmen Sie durchs tief eingeschnittene Tal der Furkareuss den höchstgelegenen Punkt der heutigen Reise – die Station Furka auf 2163 Metern Höhe. Nach einer Rast durchfährt der Dampfzug den engen Scheiteltunnel zur Station Muttbach-Belvédère. Einst sah man von hier den mächtigen Rhônegletscher. Die Fahrt geht weiter steil hinunter über Gletsch bis nach Oberwald. Hier erwartet Sie wieder der Glacier Pullman Express, welcher Sie zum nächsten Highlight bringt. In Fiesch steigen Sie um auf die Luftseilbahn aufs Eggishorn. Auf der Fiescheralp stärken Sie sich mit einem Käsefondue, bevor Sie wieder mit der Luftseilbahn zurück zum Sonderzug gelangen. Der Glacier Pullman Express folgt weiter der jungen Rhône, welche hier Rotten genannt wird, bis hinunter nach Visp. Ein letzter Anstieg erwartet Sie. Nochmals geht es über mehr als 1000 Höhenmeter hinauf bis nach Zermatt. Nach der Ankunft Gepäcktransfer und Spaziergang zum Hotel.

Tag 6: Nach dem Frühstück geht es hoch hinaus. Mit der Zahnradbahn erklimmen Sie den 3089 Meter hohen Gornergrat. Bei gutem Wetter bietet sich Ihnen ein Ausblick auf 29 Viertausender. Genießen Sie die Zeit auf dem Gipfel. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend beschließen Sie die erlebnisreiche Reise mit einem gemütlichen Abendessen in einem Restaurant in Zermatt.

Während der Fahrt mit der Gornergrat-Bahn eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf das ikonische Matterhorn, das das Panorama der Schweizer Alpen prägt. Shutterstock

Tag 7: Heute heißt es Abschied nehmen. Nach dem Gepäcktransfer zum Bahnhof trennen sich die Wege und Sie begeben sich auf die individuelle Heimreise.

REISETERMIN UND PREIS P. P. 17.09. – 23.09.2024

Doppelzimmer ab 3990 Euro

Einzelzimmer ab 4450 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Bahnfahrt 1. Klasse ab/bis Wien HBF inkl. Sitzplatzreservierung

6 Nächte in 4*-Hotels inkl. Frühstück

Fahrt im Glacier Pullman Express (St. Moritz – Zermatt)

1 Mittagessen im Gourmino-Speisewagen inkl. Tischgetränke

Käsefondue auf der Fiescheralp

5 Abendessen

Gepäcktransport von Hotel zu Hotel (St. Moritz – Zermatt)

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Bahn- und Busfahrten

HIGHLIGHTS DER REISE Zermatt und das Matterhorn

Eggishorn und Aletschgebiet

Kloster Disentis

Ausflug zur Viamala-Schlucht und Kirche St. Martin in Zillis

Bergausflug Diavolezza

Fahrt mit dem Bernina-Express von Tirano nach St. Moritz

KONTAKT & BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per

Mail an service@reisethek.at oder

auf www.reisethek.at