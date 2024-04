Die Glanzpunkte der Schweiz erleben

Entdecken Sie auf dieser Rundreise an Bord der berühmtesten Panoramazüge und im exklusiven Cabriobus die Schweiz von ihren schönsten Seiten.

Diese Rundreise nimmt ihren Weg von den pulsierenden Straßen Zürichs über die majestätischen Berge bis hin zum Jungfraujoch, das stolze 3454 Meter über dem Meeresspiegel thront. Das alles erleben Sie in einem Cabriobus und während der Fahrten mit den Panoramazügen Glacier Express, Bernina Express und GoldenPass Express. In St. Gallen wartet eine private Stadtführung inklusive Besuch der Unesco-Stiftsbibliothek auf Sie. Erkunden Sie drei Sprachregionen, spektakuläre Bergwelten und Städte wie Vaduz und Andermatt mit dem Cabriobus – so elegant haben Sie die Schweiz noch nicht erlebt.

Reiseverlauf

Tag 1: Die Reise beginnt wahlweise mit einem Direktflug oder einer Bahnfahrt von Wien nach Zürich. Der Nachmittag steht für eigene Aktivitäten zur freien Verfügung. Am Abend treffen Sie Ihren Reiseleiter zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotel.

Tag 2: Nach dem Frühstück beginnt die Rundfahrt mit dem Grand Tour Explorer Cabrio Bus und den berühmtesten Panoramazügen durch die Schweiz. Die Fahrt startet direkt beim Hotel in der Innenstadt von Zürich und führt zum imposanten Rheinfall in Schaffhausen, dem größten Wasserfall Europas. Am Nachmittag geht es weiter vom Rheinfall nach St. Gallen, wo Sie während einer Führung durch die charmante Altstadt Wissenswertes über die Stadt erfahren. Selbstverständlich darf auch ein Besuch des Stiftsbezirks und der berühmten Stiftsbibliothek (Unesco-Weltkulturerbe) nicht fehlen.

Tag 3: Nach dem Frühstück steht Ihr exklusiver Cabriobus zur Weiterfahrt bereit. Von St. Gallen führt die Reise durch eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch ins beschauliche Appenzell. Hier haben Sie Gelegenheit zum Bummel durch das malerische Dörfchen. Sie besuchen zudem die Appenzeller Schaukäserei. Weiter geht die Reise über die Grenze nach Liechtenstein. In Vaduz steht eine Stadtführung am Programm. Im Anschluss fahren Sie weiter über den beeindruckenden Julierpass ins Engadin, nach St. Moritz.

Tag 4: Am heutigen Tag geht es mit dem berühmten Bernina Express von den Gletschern zu den Palmen. Der Fotohalt auf Alp Grüm, die Fahrt über die zahlreichen engen Kehren sowie das Kreisviadukt in Brusio machen aus dieser Fahrt ein eindrückliches Erlebnis. An der Endstation im italienischen Tirano haben Sie Zeit für einen Stadtbummel. Am Nachmittag übernimmt der Cabriobus wieder die Weiterfahrt durchs Veltlin zum Comer See und weiter entlang des Luganersee nach Lugano.

Im Cabriobus kurven Sie über den Gotthardpass und die kopfsteingepflasterte Tremola-Passage mit 24 Serpentinen. Shutterstock

Tag 5: Nach einer Übernachtung im Tessin führt die Reise wieder in Richtung Norden. Lassen Sie sich auf dem Weg nach Andermatt von den wechselnden Landschaften des Tessins verzaubern. Sie fahren über die berühmten Serpentinen des Gotthardpasses. Im Ferienort Andermatt haben Sie etwas Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie mit dem langsamsten Schnellzug der Welt, dem Glacier Express, nach Zermatt reisen, ins Bergsteigerdorf am Fuße des Matterhorns.

Genießen Sie Schweizer Landschaften im Glacier Express durch weitläufige Panoramafenster in höchstem Komfort. Beigestellt

Tag 6: Am Morgen erklimmen Sie mit der Zahnradbahn den 3089 Meter hohen Gornergrat, wo Sie bei gutem Wetter eine unvergleichliche Aussicht erwartet. In weniger als 30 Minuten stehen Sie auf dem Gipfel mit Blick auf das Dorf Zermatt und das Matterhorn. Am frühen Nachmittag verlassen Sie das autofreie Zermatt mit dem modernen Pendelzug der Matterhorn Gotthard Bahn nach Täsch, wo Sie Ihr exklusiver Cabriobus wieder erwartet. Durchs Mattertal hinunter gelangen Sie nach Visp und folgen der Rhône bis hinunter zum Genfersee. Im französischsprachigen Montreux endet die heutige Fahrt. Bonjour à tous! Genießen Sie das französische Flair und das milde Klima an der „Schweizer Riviera“.

Die Gornergrat-Bahn bietet spektakuläre Ausblicke auf das Matterhorn und überwindet 1469 Höhenmeter durch eindrucksvolle Landschaften. Shutterstock

Tag 7: Am Vormittag bleibt Ihnen noch etwas Zeit für einen Bummel am Ufer des Genfersees. Zur Mittagszeit heißt es einsteigen und zurücklehnen. Eine spektakuläre Zugfahrt mit dem GoldenPass Express führt Sie von den Palmen durch malerische Berglandschaften und romantische Täler mit ihrer farbenprächtigen Flora zurück zu den Gletschern. Während der Fahrt wird Ihnen vom Serviceteam des neuen Expresszuges ein feines Apéroplättli serviert. Sie erreichen die „Heimat des Abenteuers“, Interlaken und fahren weiter in den Ferienort Grindelwald im Zentrum der Berner Alpen.

Tag 8: Der Berg ruft! Heute reisen Sie zum „Top of Europe“ – das berühmte Jungfraujoch. Sie haben die Wahl zwischen der Fahrt mit dem Zug, der modernen Seilbahn oder einer Kombination aus beidem. Genießen Sie den 360-Grad-Blick auf die Berner Alpen.

Am Vierwaldstättersee gelegen, fasziniert Luzern mit seiner ikonischen Kapellbrücke, historischem Ambiente und einer atemberaubenden Naturkulisse. Shutterstock

Tag 9: Nach Ihrem Ausflug zum höchstgelegenen Bahnhof Europas übernimmt der Cabriobus wieder die Fahrt. Sie verlassen Grindelwald in Richtung Zentralschweiz. Entlang Brienzersee, Brienz, Meiringen und über den Brünigpass erreichen Sie die Talstation der Pilatusbahn in Alpnachstad. Zum Abschluss der Reise erklimmen Sie mit Europas steilster Zahnradbahn den Hausberg Luzerns, den Pilatus. Lassen Sie sich vom Drachenberg verzaubern und genießen Sie die Aussicht auf die Schweizer Berge und Luzern. Die „Dragon Ride“-Luftseilbahn bringt Sie wieder zu Tal und nach kurzer Fahrt ist das Zentrum Luzerns erreicht.

Tag 10: Nach einer abwechslungsreichen Rundreise bringen Sie die Schweizer Bundesbahnen nach Zürich, von wo aus Sie Ihre individuelle Heimreise antreten.

REISETERMIN & PREIS P. P. 20.07 – 29.07.2024

Doppelzimmer ab 6590 Euro

Einzelzimmer ab 7990 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Direktflug ab/bis Wien nach Zürich

9 Nächte in 4*-Hotels inkl. Halbpension

Apéroplättli im GoldenPass Express

Eintritt in die Appenzeller Schaukäserei

Ausflug zum Gornergrat und Jungfraujoch

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Mercedes-Benz-Cabriobus

Alle Bahn- und Busfahrten in der 1. Klasse (sofern vorhanden)

HIGHLIGHTS DER REISE Mercedes-Benz-Cabriobus

Glacier Express, Bernina Express, GoldenPass Express

Zermatt und Gornergrat

Top of Europe – Jungfraujoch

Ausflug in Rheinfall, Vaduz in Liechtenstein und Andermatt

Private Stadtführung in St. Gallen inkl. Unesco-Stiftsbibliothek

Durchgängig deutschsprachige Reiseleitung

