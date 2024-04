Auf den Spuren verborgener Welten in Indochina

Vietnam, Laos, Kambodscha. Im Herzen Südostasiens vereint sich französisches Flair mit exotischer Mystik.

Ein Hauch Kolonialflair ist in allen drei Ländern bis heute lebendig. Hier ist der Zauber bedeutungsvoller Zeremonien, jahrhundertealter Traditionen und der asiatischen Küche so authentisch spürbar wie kaum anderswo. Erleben Sie beeindruckende Tempel und einen authentischen Einblick in das dörfliche Leben am Land. Schifffahrten durch unberührte Landschaften entlang des Mekong und vorbei an imposanten Felsformationen in der Halong-Bucht versprechen bleibende Eindrücke.

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise nach Vietnam beginnt.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft in Hanoi folgt der Transfer zum Hotel, wo Sie die nächsten drei Nächte verbringen. Bei einem ersten Erkundungsspaziergang lernen Sie die quirlige Altstadt kennen. Ihre Tour führt Sie vorbei am Hoan-Kiem-See, durch Hang Hanh, die berühmte Kaffee-Straße, bis zur katholischen Kirche.

Tag 3: Am Morgen beginnen Sie Ihre ganztägige Entdeckungstour durch die Hauptstadt Vietnams mit dem Besuch des Ho-Chi-Minh-Mausoleums. Im Anschluss besuchen Sie das Ethnografische Museum und den Literaturtempel (Van Mieu). Abends genießen Sie eine traditionelle Wasserpuppentheater-Aufführung – eine Kunstform, die vor tausend Jahren von Bauern aus dem Gebiet des Deltas des Roten Flusses erfunden wurde.

Tag 4: Heute Vormittag reisen Sie in die Ninh-Binh-Provinz, wo Sie das Van-Long-Naturreservat und dessen umliegende Dörfer sowohl mit dem Boot als auch mit dem Fahrrad besuchen.

Tag 5: Morgens reisen Sie nach Halong. Hier gehen Sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffes in der faszinierenden ­Halong-Bucht. Diese weltberühmte Bucht bietet mit ihren riesigen Felseninseln im Wasser, überdeckt mit üppiger Vegetation, eine der schönsten Landschaften Vietnams. Übernachtung an Bord.

Vietnams Halong-Bucht ist mit seinen tausenden majestätisch aus dem Meer ragenden Kalksteinfelsen ein Ort voller Magie. Shutterstock

Tag 6: Früh am Morgen können Sie den atemberaubenden Sonnenaufgang über dem blaugrünen Wasser in der Bucht genießen. Am späteren Vormittag verlassen Sie das Schiff und kehren nach Hanoi zurück. Im Anschluss Transfer zum Flughafen für Ihren Flug nach Luang Prabang.

Tag 7: Heute Vormittag besuchen Sie das Nationalmuseum im ehemaligen Königspalast. Danach gehen Sie an Bord eines lokalen Motorboots, um zur Pak-Ou-Höhle zu fahren, der berühmtesten buddhistischen Stätte in der Umgebung Luang Prabangs. Im Anschluss an die Bootstour sind Sie eingeladen, an einer Baci-Zeremonie (Sou Khouan) teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine der bekanntesten Traditionen in Laos. Während der Zeremonie wird die amtsausübende Person Ihre Seelen rufen, um vorteilhafte Einflüsse für Sie zu erwirken.

Tag 8: Nach dem Frühstück fahren Sie zu den Kuang-Sy-Wasserfällen. Im Anschluss begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour durch das schöne Städtchen Luang Prabang.

Luang Prabang, die frühere Königsstadt des Lan Xang Reichs, bewahrt seit dem 14. Jahrhundert die heilige Phra Bang Buddha-Statue. Shutterstock

Tag 9: Sie fliegen nach Siem Reap, wo sie den restlichen Tag am Pool Ihres Hotels entspannen können.

Tag 10: Es erwartet Sie ein ereignisreicher Tag. Sie besichtigen die Tempelanlage Angkor Thom, den Tempelberg Baphuon, die Elefantenterrasse sowie die Terrasse des Lepra-Königs, erbaut im 12. Jahrhundert und übersät mit herrlichen Aspara-Skulpturen. Am Nachmittag besuchen Sie weiters die Tempel Angkor Wat und Ta Prohm sowie das Wasserreservoir Srah Srang.

Tag 11: Heute nehmen Sie am lokalen Dorfleben teil und helfen mit, ein traditionelles Frühstück zuzubereiten. Dabei lernen Sie die unterschiedlichen Phasen der Reisnudel-Herstellung kennen. Weiter geht es zu einem anderen Dorf, das sich auf die Herstellung von Bambus-Klebereis und die Ernte von Kokosnüssen spezialisiert hat. Assistieren Sie bei der Zubereitung der Bambusfüllung, während Sie schmackhafte kambodschanische Snacks und eine frische Kokosnuss probieren. Der nächste und letzte Halt führt Sie zu einer Familie, die Handarbeiten aus Palmenblättern fertigt. Auf Ihrem Weg zurück nach Siem Reap wartet ein weiteres Highlight auf Sie: Banteay Srei („Zitadelle der Frauen“).

Tag 12: Am Morgen besuchen Sie das Dorf Kampong Khleang. Danach fahren Sie zum Flughafen, denn es geht weiter nach Da Nang.

Im Kräuterdorf Tra Que bewahren Bauern durch den tradi- tionellen Anbau von Gemüse und Kräutern ihr kulturelles Erbe. Shutterstock

Tag 13: Im Kräuterdorf Tra Que treffen Sie auf heimische Bauern und genießen zu Mittag lokale Spezialitäten. Es folgt die Besichtigung der charmanten Stadt Hoi An.

Tag 14: Sie verlassen Hoi An am Morgen und fahren über den sehenswerten Hai-Van-Pass, auch Wolkenpass genannt, nach Hue, wo Sie sich auf eine kulinarische Verkostungstour begeben.

Tag 15: Sie besichtigen zunächst die Kaiserliche Zitadelle und weiter das Tu-Duc-Mausoleum. Zum Abend hin besuchen Sie ein bezauberndes Gartenhaus, das die faszinierende Geschichte des Parfümflusses in sich birgt.

Die Zitadelle von Hue ist ein historisches Juwel Vietnams und zeugt von der einstigen Pracht der Nguyen-Dynastie. Shutterstock

Tag 16: Heute fliegen Sie weiter von Hue nach Saigon bzw. Ho-Chi-Minh-Stadt. Von dort aus fahren Sie zu den Cu-Chi-Tunneln. Dieses Netzwerk von Untergrundtunneln wurde im Vietnamkrieg ausgebaut. Zu Hochzeiten waren sie 200 Kilometer lang.

Tag 17: Sie fahren nach Cai Be, wo Sie an Bord Ihres Flusskreuzfahrtschiffes gehen. Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie die fantastische Landschaft und das tägliche Leben der Menschen im Mekong-Delta.

Tag 18: Am späten Vormittag fahren Sie per Bus wieder zurück nach Ho-Chi-Minh-Stadt, wo Sie den Abend auf einer Rooftop-Bar ausklingen lassen.

Tag 19: Sie besuchen heute die wichtigsten historischen Stätten von Ho-Chi-Minh-Stadt: das Hauptpostamt, die ­Notre-Dame-Kathedrale, den Palast der Wiedervereinigung und die Dong-Khoi-Straße. Am späten Nachmittag Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Tag 20: Ankunft am Flughafen Wien.

REISETERMIN & PREIS P.P. 14.11. – 03.12.2024

Doppelzimmer ab 4990 Euro

Einzelzimmer ab 6150 Euro 13.02. – 04.03.2025

Doppelzimmer ab 5090 Euro

Einzelzimmer ab 6350 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Qatar Airways ab/bis Wien via Doha nach Hanoi und retour von Ho-Chi-Minh-Stadt

4 Inlandsflüge

15 Nächte in Hotels der gehobenen Mittelklasse inkl. Frühstück

3 Mittag- und 3 Abendessen während der Rundreise

1 Nacht an Bord von Orchid Cruises in der Halong-Bucht inkl. Vollpension

1 Nacht an Bord des Flusskreuzfahrtschiffes „Bassac“ oder „Mekong Eyes“ im Mekong-Delta inkl. Vollpension

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus

HIGHLIGHTS DER REISE 3-Länder-Kombi Vietnam, Laos und Kambodscha

Faszinierende Tempelanlagen, koloniale Architektur und aromenreiche Küche

Jahrhundertealte Traditionen, bedeutungsvolle Zeremonien und authentische Einblicke

Schifffahrten durch bezaubernde Landschaften

Pulsierende Städte und pittoreskes Dorfleben

