Herbsttage Blindenmarkt laden zur „Nacht in Venedig“

Vom 6. bis 29. Oktober finden in Blindenmarkt in Niederösterreich wieder die Herbsttage statt – ein musikalisch höchst buntes Festival mit einer Operette als Höhepunkt.

Die diesjährigen Herbsttage in Blindenmarkt finden – zum mittlerweile 34. Mal – unter der Intendanz von Michael Garschall vom 6. bis 29. Oktober statt. Dabei spannt sich der musikalische Bogen von der Ära der „Goldenen Operette“ mit Johann Strauss‘ Meisterwerk „Eine Nacht in Venedig“ über swingende Salonmusik der Goldenen 1920er-Jahre („Konzert für alle“, 26. Oktober) bis hin zu einer Hommage an die „Welt der Blumen“ – eine Matinee mit Musik rund um Rosen und Co. unter der Moderation von Biogärtner Karl Ploberger am 22. Oktober; aus Werken von Carl Zeller, Udo Jürgens und Robert Stolz.

Auch den kleinen Gästen wird Programm geboten: „Pizza, Pasta, Walzerdesaster“ unter der Moderation von Andi Hallwaxx richtet sich am 15. Oktober 2023 an Kinder ab fünf Jahren. Für die noch Kleineren gibt es nach dem großen Erfolg im Vorjahr eine weitere Auflage der Mini-Herbsttage, und zwar am 8. und 21. Oktober 2023.

Zu den Höhepunkten der Herbsttage gehört „Eine Nacht in Venedig“, die mit eingängigen Melodien und mitreißenden Walzern sowie Arien aufwartet. Blindenmarkt-Urgestein Kurt Dlouhy steht alternierend mit Thomas Böttcher am Dirigentenpult. Andreas Sauerzapf hat eine neue Fassung geschaffen und übernimmt auch die Dialogregie.

Programm: www.herbsttage.at