Von der Leyens letztes Aufgebot

Klimapolitik und Digitalwende sollen die Trophäen der ersten Amtszeit von Ursula von der Leyen werden. Im Endspurt vor der Europawahl schwächelt ihr Team jedoch.

Brüssel. Margrethe Vestager hat es dieser Tage lustig. In der dritten Staffel der Fernsehsatire „Parlament“ darf sie in einer Szene endlich sich selbst spielen. „Wann ist Ihr Termin?“, fragt die frühere dänische Vizepräsidentin der Europäischen Kommission eine schwangere Praktikantin derselben. „In drei Monaten“, antwortete diese, um mit ihrer Gegenfrage Anlauf auf einen Fettnapf zu nehmen: „Und Ihrer?“ In 20 Monaten, sagt Vestager alias Vestager nach der Auflösung des Missverständnisses, „es ist Wettbewerbsverfahren, ein großes.“