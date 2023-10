Der „Taliban“ der Freiheitlichen Partei

Andreas Mölzer polarisiert seit jeher – sogar in seiner eigenen Partei. Es hängt auch immer davon ab, welchen Hut er gerade auf hat: jenen des Politikers oder jenen des Publizisten. Nun steht wieder einmal sein Ausschluss im Raum.

Die Pointe kommt zu Beginn: Im Sommer 2004 befand sich die FPÖ wieder einmal in einer Krise. Jörg Haider hatte mit dem nationalen Flügel in seiner Partei, wesentlich getragen von Andreas Mölzer und Ewald Stadler, zu kämpfen. Haider ging in die Offensive. Bei einer Krisensitzung der Kärntner Landespartei meinte er: „Wir brauchen keine Taliban in der FPÖ.“