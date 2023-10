Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Republikaner setzen eigenen Repräsentantenhaus-Vorsitzenden ab: Eine parteiinterne Revolte bei den Republikanern sorgt dafür, dass Kevin McCarthy seinen Posten verliert. Die Partei blockiert damit ihre eigene Mehrheit. Mehr dazu

Einigung bei Finanzausgleich: Länder und Gemeinden bekommen durch eine am Dienstagabend erzielte Einigung jährlich 2,4 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund. Die genauen Regeln dafür fehlen noch. Mehr dazu

Buskatastrophe bei Venedig: Ein Linienbus stürzte auf Bahngleise und fing offenbar sofort Feuer. Die Unfallursache ist noch unklar, Bremsspuren wurden offenbar keine entdeckt. 21 Menschen starben, mindestens 15 weitere - darunter auch zwei Österreicher - wurde verletzt. Mehr dazu

Salzburg unterliegt Real Sociedad klar: Österreichs Meister war mit Real Sociedad am zweiten Spieltag der Champions League schwer überfordert und verlor 0:2. Die Spanier spielten genau so, wie es Salzburg nicht behagt. Mehr dazu

Schon wieder ein Nobelpreis für Österreich: Ausgerechnet das Land, in dessen Spitzenpolitik sensible E-Mails vermehrt in falschen Posteingängen landen, stellt zum zweiten Mal in Folge den Physik-Nobelpreisträger. Was sagt die jüngste Auszeichnung über den österreichischen Forschungsstandort aus? Und bringen Krausz´ Erkenntnisse die Welt nun irgendwie weiter? Der aktuelle „Presse“-Podcast. Mehr dazu

Mit diesem Papst ist nicht zu spaßen: Papst Franziskus eröffnet heute, Mittwoch, im Vatikan die brisanteste Bischofssynode seit es diese Treffen im Vatikan gibt. Und auf die seine Kirche seit 2021 hinarbeitet. Kurz davor hat er Kritiker an ihm abgekanzelt. Für Spannung ist gesorgt, schreibt Dietmar Neuwirth in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren wurde von einem Nationalsozialisten ein Mordanschlag auf Bundeskanzler Dollfuß verübt. Mehr dazu