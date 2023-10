Ausgerechnet das Land, in dessen Spitzenpolitik sensible E-Mails vermehrt in falschen Posteingängen landen, stellt zum zweiten Mal in Folge den Physik-Nobelpreisträger. Was sagt die jüngste Auszeichnung über den österreichischen Forschungsstandort aus? Und bringen Krausz´ Erkenntnisse die Welt nun irgendwie weiter?

Völlig überraschend bekam der Austro-Ungar Ferenc Krausz am Dienstag den Physik-Nobelpreis verliehen. Genau 90 Jahre nach Erwin Schrödinger und ein Jahr nach Anton Zeilinger wurde Krausz als bislang fünfter Österreicher mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet.

„Wir sind ein Physiker-Land“, sagt „Presse“-Wissenschaftsredakteur Thomas Kramar im Gespräch mit David Freudenthaler. Der Forschungsstandort Österreich werde oft zu Unrecht unterschätzt, dabei sind derlei wissenschaftliche Erfolge kein Zufall.

Aber ändern häufige Nobelpreis die Bedeutung der heimischen Unis und bringen die Erkenntnisse von Krausz und seinen Kollegen die Welt nun irgendwie weiter? Ein Gespräch von Naturwissenschaften bis (berechtigten) Patriotismus.

Gast: Thomas Kramar

Moderation: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel, Georg Gfrerer

Credits: ORF

