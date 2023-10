Konjunktur: Die Lümmel von der letzten Bank

Die Chemieindustrie (im Bild BASF in Ludwigshafen) ist von hohen Energiepreisen besonders betroffen.

Österreich und Deutschland sind zu wirtschaftlichen Kellerkindern geworden. Höchste Zeit, das Steuer herumzureißen und wieder vernünftige Wirtschaftspolitik zu betreiben.

Im Stakkato der Weltkrisen geht es ja ein bisschen unter. Dabei sollte uns das Faktum, dass früher wirtschaftlich so erfolgreiche Länder wie Deutschland und Österreich in derart atemberaubendem Tempo nach unten in Richtung Kellerdasein durchgereicht werden, höchst aufregen. Diese Woche beispielsweise hat der Internationale Währungsfonds (IWF) den Deutschen für heuer eine BIP-Schrumpfung um real 0,5 Prozent prophezeit. Und damit die schwächste Performance aller großen Industriestaaten.

Österreich dürfte das noch toppen: Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo hat dem Land in der Vorwoche eine BIP-Schrumpfung um bis zu 0,8 Prozent in Aussicht gestellt. Das wäre dann wohl die schlechteste Wirtschaftsperformance der gesamten EU. Österreich und Deutschland als wirtschaftlich Klassenletzte in Europa – das passt weder zum Wohlstandsniveau noch zum Selbstverständnis der beiden Länder. Und doch lassen die Daten keinen Zweifel daran.