Bombenalarm: Schloss Versailles schon wieder evakuiert

Das Schloss und die Gärten außerhalb von Paris wurden geräumt - das zweite Mal innerhalb weniger Tage. Ein Bombenkommando ist im Einsatz. Jener Mann, der am 13. Oktober einen Lehrer mit einem Messer tötete, bekannte sich zum sogenannten „Islamischen Staat“.

Das Schloss von Versailles in Frankreich und sein Park sind wegen einer erneuten Bombendrohung am Dienstag geräumt worden. Aus Sicherheitsgründen werde das Schloss evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen, teilte die Schlossverwaltung mit. Wie der Sender „France Info“ unter Verweis auf die Polizei berichtete, kam es erneut zu einer Bombendrohung. Spezialisten zur Bombenentschärfung seien unterwegs, berichtete der Sender BFM TV unter Berufung auf die Polizei.

Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in höchster Terrorwarnstufe. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt. Über den Stand der Ermittlungen informierte die Antiterrorstaatsanwaltschaft am Dienstag zu Mittag. Der 20-jährige Angreifer habe dem sogenannten „Islamischen Staat“ die Treue geschworen, sagte Staatsanwalt Jean-François Ricard.

Ricard teilte am Dienstag auf einer Pressekonferenz außerdem mit, dass er die Einleitung gerichtlicher Ermittlungen gegen drei Personen, darunter den Hauptverdächtigen Mohammed M., wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus beantragt habe.

Nach dem Anschlag in Brüssel am Montagabend mit zwei Toten verstärkte Frankreich außerdem die Kontrollen an der Grenze zu Belgien, wie Innenminister Gérald Darmanin sagte. (APA/Reuters/Bloomberg)