Russischer Schriftsteller Lebedew: „Wir sind keine große Kultur mehr!“

So lange die Menschen nicht direkt betroffen sind, tun sie so, als würde nichts passieren. Als ich einst beim Geiseldrama von Beslan war, Putin Verhandlungen ablehnte und die 300 Geisel faktisch zum Tode verurteilte, dachte ich, das wäre die rote Linie, das Land wird das nicht schlucken. Das Land schluckt das alles hinunter. Putin ist ein Meister im Umdrehen von potenziell schädlichen Situationen zu seinem Vorteil. Beslan war ein politisches Desaster. In jedem anderen Land wäre die Regierung zurückgetreten. Ein paar Monate später befahl er, die regionalen Gouverneurswahlen abzuschaffen. Das System ist sehr langlebig.