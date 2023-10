Savoir-vivre unter weißen Segeln

An Bord der Star Flyer segeln Sie voller Genuss vorbei an herrlichen Küsten zu bezaubernden Orten und historischen Monumenten.

An der glamourösen Côte d’Azur erwartet Sie die majestätische Vier-Mast-Schonerbark Star Flyer, eine Königin der Segelschiffe auf den Weltmeeren. Auf Ihrer Route segeln Sie vorbei am mondänen Monaco und entlang der Küste Italiens und Korsikas mit wilden Klippen, Puderzuckerstränden, versteckten Buchten und türkisfarbenem Meer. An Deck, mit einem exquisiten Glas Wein in der Hand, können Sie das „Savoir-vivre“ in seiner schönsten Form zelebrieren. Spüren Sie, wie der Wind die Segel bläht und Sie sanft zu den nächsten traumhaften Zielen trägt. Die Decks aus edlem Teakholz laden zum Verweilen ein, zwei Pools sorgen für Erfrischung. Diese Reise bietet Ihnen eine wunderbare Mischung aus Kultur, Natur und Genuss. Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Segelerlebnis!

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien nach Nizza, wo Sie von Ihrer Reiseleitung in Empfang genommen und zum Hotel gebracht werden. Restlicher Abend zur freien Verfügung. Tag 2: Heute besichtigen Sie die französische Riviera-Perle, Nizza. Sie beginnen am Nordufer der Promenade des Anglais vor dem Hundertjahr-Denkmal und erkunden die Stadt ganz gemütlich per „Petit Train“. Während der 45-minütigen Rundfahrt kommen Sie an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Sie entdecken die unglaubliche Mischung aus dem alten Nizza und seinem neuen Gesicht. Die lokale Küche probieren Sie in einem der charmanten Bistros und lassen sich beim Mittagessen von der köstlichen provenzalischen Küche verführen. Danach steht Ihnen der restliche Tag zur freien Verfügung.

Star Flyer: Die 4-Mast-Schonerbark vereint auf ihren 115 Metern die perfekte Kombination aus historischem Flair und modernster Luxusyacht und bietet erstklassigen Service, weitläufige Decks und interessante Ausflüge. Star Clipper

Tag 3: Nach dem Frühstück verlassen Sie Nizza und fahren nach Cannes. Nachdem Sie Ihr Gepäck am Schiff abgegeben haben, starten Sie zur Stadtbesichtigung. Nach dem Mittagessen haben Sie noch Freizeit, bevor Sie an Bord gehen und Kurs auf Monaco nehmen. Tag 4: Sie verbringen den Tag in Monaco. Mit mehr Reichtum auf einem kleinen Gebiet als an fast jedem anderen Ort der Erde, strahlt dieses winzige Fürstentum seine Faszination aus. Tag 5: Heute ankern Sie im Hafen von St. Florent neben Yachten aus den renommiertesten Yachtclubs der Welt. Ein Ausflug führt Sie auf die Halbinsel Cap Corse, wo alle paar Kilometer mittelalterliche Wachtürme auf den Klippen stehen.

Die mondäne Bucht von Nizza ist ein Mythos und bis heute die Bühne des prallen Lebens. Shutterstock

Tag 6: Ihr nächster Stopp ist Ajaccio. Napoléon Bonaparte wurde hier im Jahr 1769 geboren. Wie zu erwarten, gibt es in der Stadt viele Orte, die ihn betreffen, von seinem Elternhaus bis hin zu Statuen, Museen und Straßennamen. Die Umgebung ist ein Paradies für Wanderer, Mountainbiker, Trekker und Kletterer. Es bietet eine ganze Reihe von Outdoor-Aktivitäten, die Sie alleine oder mit Profis genießen können. Tag 7: Bonifacio beeindruckt mit einem dramatischen, fast vollständig geschützten Hafen, ausgezeichneten Fischrestaurants und einem modernen Yachthafen. Die alte Zitadellenstadt thront majestätisch auf einer scheinbar unzugänglichen Klippe.

Jupiter prophezeite Rom, der Ewigen Stadt, dass ihr keine Grenzen gesetzt sind und die Dichte an Kulturstätten gepaart mit „dolce vita“ einzigartig ist. Shutterstock

Tag 8: Heute erreichen Sie einen wunderschönen wilden Strand, der von der Straße aus nicht leicht zu erreichen ist. Bastia ist umgeben von atemberaubenden Landschaften und kristallklarem Wasser. Es ist erstaunlich, in der heutigen Zeit eine mediterrane Stadt zu finden, die aussieht, als wäre sie direkt aus dem Reisetagebuch einer Grand Tour des 19. Jahrhunderts entsprungen. Bastias anmutige italienische Gebäude wurden geschaffen, um die Verwaltungsbüros der Hauptstadt Haute Corse zu beherbergen. Tag 9: Heute laufen Sie Elba an. Von seiner Villa in Portoferraio aus sah Napoleon, der verbannte Kaiser von Frankreich, auf die wartenden Schiffe im Hafen und träumte davon, wieder zu Ruhm zu kommen. Unternehmen Sie eine Weinbergtour und entdecken Sie in der Nähe von Portoferraio die Überreste einer alten etruskischen Zivilisation.

Tag 10: Heute Vormittag heißt es Abschied nehmen von Ihrem Segelschiff. Nach der Ausschiffung in Civitavecchia wartet Ihre Reiseleitung bereits auf Sie für den Ausflug nach Civita di Bagnoregio und Orvieto. Civita Bagnoregio liegt auf der Spitze eines Tuffsteinhügels und ist nur über einen schmalen Steg zu erreichen, von dem aus man einen der spektakulärsten Ausblicke in ganz Latium genießen kann. Um die Stadt zu erreichen, muss man eine 330 Meter lange Brücke entlang gehen. Sie fahren weiter nach Orvieto, eine der ältesten Städte Italiens. Die ersten Siedlungen gehen auf das 9. Jahrhundert v. Chr. zurück und befanden sich in den Tuffsteinhöhlen, die in das Massiv gehauen wurden, auf dem sich die umbrische Stadt heute befindet. Auch wenn der Ruhm Orvietos eng mit dem seiner prächtigen Kathedrale verbunden ist, bietet die Stadt gerade wegen ihrer antiken Ursprünge zahlreiche kunsthistorische Anhaltspunkte und Rundgänge. Orvieto liegt auf einem Felsen und bietet einen herrlichen Panoramablick. Nach dem Transfer nach Rom steht ihnen der restliche Abend zur freien Verfügung.

Tag 11: Bis zum frühen Nachmittag haben Sie Zeit für eigene Aktivitäten. Dann treffen Sie Ihre Reiseleitung und fahren in Richtung Fiumicino zur archäologischen und monumentalen Stätte Ostia Antica. Die antike Hafenstadt nahe Rom bietet eine faszinierende Zeitreise in das Leben im römischen Reich. Die gut erhaltenen Ruinen umfassen Straßen, Häuser, Tempel und öffentliche Gebäude, die einen Einblick in die Architektur und das tägliche Leben der Römer bieten. Ein Besuch in Ostia Antica ermöglicht es Ihnen, die historische Bedeutung des Hafens und seine Rolle im Handel und in der Logistik des Römischen Reiches zu verstehen. Nach einem Nachmittag voller Kultur genießen Sie die kulinarische Seite Italiens in der Enoteca del Porto in Fiumicino. Anschließend fliegen Sie gestärkt und voller Erinnerungen nach Wien.

Information Reisetermin und Preis p.P. 13. 06. – 23. 06. 2024 Doppelkabine ab 4830 Euro Einzelkabine ab 6350 Euro Inkludierte Leistungen Direktflüge ab/bis Wien nach Nizza & retour von Rom

2 Nächte im 4* Hotel „La Pérouse“ in Nizza inkl. Frühstück

Mittagessen in Cannes

7 Nächte an Bord der Star Flyer ab Cannes bis Rom in der gebuchten Kabinenkategorie

VP mit Frühstücksbuffet, Mittags-buffet, Nachmittags-Snack, à la carte Abendessen, Mitternachts-Snack, (Filter-) Kaffee, Tee, Wasser und Obst ganztags zur Selbstentnahme

50 Euro Bordguthaben pro Person

Deutsch- und englischsprachige Bordbetreuung

Benutzung aller Bordeinrichtungen im Passagierbereich und freie Teilnahme am Bordunterhaltungsprogramm; Wasserski, Windsurfen, Kajak, Schnorcheln

Hafengebühren

1 Nacht im 4* Boutiquehotel „Leon’s Place“ in Rom inkl. Frühstück

Light Dinner mit Fingerfood inkl. Getränke am Abreisetag

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschspr. Reiseleitung für das Vor- & Nachprogramm in Frankreich und Italien

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

Reiseführer Westliches Mittelmeer pro Zimmer Highlights Ihrer Reise Stadtbesichtigungen Nizza & Cannes

Erkundung malerischer Küsten während der Segelkreuzfahrt

Ausflug nach Civita di Bagnoregio und Orvieto

Ausgrabungsstätte Ostia Antica – die antike Hafenstadt von Rom

Infos und Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter http://www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.