Savoir-Vivre und Kulturgenuss auf der Rhône

Frankreich. Entdecken Sie auf der luxuriösen „Riverside Ravel“ die malerische Rhône, von der Provence über das Burgund bis zur Ardèche. Erkunden Sie die kulturellen Juwelen Avignon, Arles und Lyon und genießen Sie regionale Delikatessen sowie edle Weine. Diese Reise verspricht unvergessliche Momente.

Die Fahrt mit der Riverside „Ravel“ auf der Rhône führt Sie von der Provence durchs Burgund in die Ardeche. Sie besuchen zauberhafte Städte wie Arles, Avignon und Viviers und in Tain-l’Hermitage sollten Sie einen Besuch der historischen Schokoladenfabrik nicht verpassen. An Bord werden Sie mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt, zu denen wir Ihnen natürlich Côtes-du-Rhône-Weine empfehlen, um den Genuss stilgerecht abzurunden.

Reiseverlauf

Tag 1: Per Direktflug geht es von Wien nach Marseille. Am Flughafen angekommen, werden Sie von Ihrer örtlichen Reiseleitung in Empfang genommen. Es folgt die Weiterfahrt nach Avignon. Strategisch günstig im Rhônetal gelegen, hatte Avignon bis ins 14. Jahrhundert das Privileg, Stadt der Päpste zu sein. Aus dieser Zeit sind beeindruckende Bauwerke erhalten: der Papstpalast, die Altstadt mit der Kirche Notre­Dame-des-Doms und die berühmte Brücke Saint-Bénézet. Sie essen zu Mittag in einem lokalen Restaurant und besichtigen im Anschluss den Papstpalast sowie die Brücke Pont de Saint-Bénézet. Das Willkommensabendessen wird im Gourmet-Restaurant „La Fourchette“ eingenommen.

Kulinarische Erweckungen bieten vier unterschiedliche Restaurants am Schiff, die bis zu exklusivem Fine Dining mit Sommelierberatung alle Wünsche erfüllen. iStock

Tag 2: Den Vormittag haben Sie zur freien Verfügung, um sich zu entspannen und vielleicht noch ein paar letzte Besichtigungen zu machen. Gegen Mittag werden Sie zum Hafen transferiert, wo Sie auf das Schiff gehen. Dort haben Sie Zeit, sich mit Ihrer neuen Umgebung vertraut zu machen und das Schiff zu erkunden. Am Abend erwartet Sie ein köstliches Abendessen, bei dem Sie die Gelegenheit haben, sich mit anderen Passagieren zu treffen und einen angenehmen Start Ihrer Reise zu genießen.

Tag 3: Arles – diese Perle der Provence ist umgeben von den schönsten Naturparks in Europa. Die Stadt steht heute als Inbegriff für bedeutende Kunst und Zeugnisse einer ereignisreichen Geschichte, vom Amphitheater bis zu stolzen Patrizierhäusern.

An Bord der Riverside Ravel genießen Sie Luxus und erleben eine unvergessliche Flusskreuzfahrt auf der Rhône. Die Suiten bieten viel Platz, Privatsphäre und höchsten Komfort. Ian Schemper

Tag 4: Viviers – die Kleinstadt gilt als Juwel. Ein Spaziergang durch das Städtchen ist wahrlich eine Reise ins Mittelalter, denn die einstige Bischofs-Stadt blieb von der Zerstörung durch Kriege verschont. Neben kleinen Läden gibt es auch Großes zu sehen. Etwa die Kathedrale mit besonderen Kunstwerken wie den fünf Gobelins – drei von ihnen schenkte Napoléon III. dem Bischof. Ein Höhepunkt ist im wahrsten Sinne des Wortes der Aussichtspunkt in der Oberstadt. Was für ein Blick auf diesen zauberhaften Ort.

Tag 5: Direkt gegenüber von Tournon liegt Tain-l’Hermitage, eine Stadt im Département Drôme, nördlich von Valence. Der Côtes-du-Rhône-Wein und feine Schokolade machen Tain-l’Hermitage zu einem beliebten Ziel für Genussreisende und sind die Hauptattraktionen für Besucher.

Wie in Ravels berühmtem Boléro gleitet die „Riverside Ravel“ anmutig und in gleichmäßigem Rhythmus über Rhône und Saône – und ist selbst die Attraktion auf der Rhône. Ian Schemper

Tag 6: Am Vormittag findet die Ausschiffung in Lyon statt. Ihre örtliche Reiseleitung holt Sie vom Kreuzfahrtterminal ab. Sie starten mit einer Stadtrundfahrt und sehen die „Halle­ ­Garnier“ und das neue Viertel „Confluence“, dann des Viertel Fourvière mit seiner Basilika, dem Wahrzeichen der Stadt. Vom sogenannten „betenden Hügel“ genießen Sie einen herrlichen Blick über die Stadt, die Saône und die Rhône. Ein kleiner Halt am römischen Theater, das an die ruhmreiche römische Vergangenheit der Stadt erinnert, bietet sich an. Der Bus bringt Sie zurück ins Stadtzentrum. Freuen Sie sich auf ein schönes Mittagessen in einem „Bouchon Lyonnais“, das in freundlicher Atmosphäre das Beste der beliebten lyonnesischen Küche präsentiert. Danach entdecken Sie mit der Reiseleitung zu Fuß die Altstadt von Lyon, eine der größten Renaissancestädte Europas, mit ihren „Traboules“, Durchgängen, die direkt von einer Straße zur anderen führen, durch Innenhöfe, die unerwartet prächtige Galerien und Wendeltreppen offenbaren. Anschließend gehen Sie zur „Presqu’île“, zwischen Saône und Rhône, im Herzen der Stadt, dem Place Bellecour. Unterwegs entdecken Sie eine Lyoner Kuriosität, nämlich die bemalten Wände: die der Canuts und dann die des Lyonnais. Am späten Nachmittag werden Sie im Hotel einchecken. Das Abschiedsdinner findet im 2-Sterne-Restaurant „La Mère Brazier“ statt.

In Lyons malerischer Altstadt verschmelzen die historische Tiefe von Vieux Lyon und das urbane Flair der Place Bellecour, bereichert durch das kulinarische Erbe von Paul Bocuse, das die Stadt zur Hochburg der Gastronomie macht. Shutterstock

Tag 7: Nach dem Frühstück geht es per Direktflug zurück nach Wien.

