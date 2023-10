Die nützlichen Idioten der Hamas sind moralisch bankrott

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer pro-palästinensischen Versammlung in Istanbul. Er weigert sich, die Hamas als Terrorgruppe zu bezeichnen.

Das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist herzzerreißend. Doch es ist völlig abstrus, das Massaker der Hamas vom 7. Oktober ethisch mit Israels militärischer Gegenwehr gegen die Terrorgruppe gleichzusetzen.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, hat neulich vor seinem Parlament allen Ernstes bestritten, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Vor nicht einmal drei Wochen hat die Mörderbande mehr als 1000 Zivilisten in Israel bestialisch abgeschlachtet, und dem Staatsoberhaupt der Türkei fällt nichts Besseres ein, als den Verbrechern den Adelstitel einer Befreiungsbewegung zu verleihen. Wie verblendet oder ruchlos muss man sein, um eine solche moralische Bankrotterklärung über die Lippen zu bringen?

Bei aller legitimen Kritik am Verhalten der israelischen Besatzungsmacht seit 1967 müsste auf menschlicher Ebene universell unstrittig sein, dass es keine wie immer geartete Rechtfertigung für das pogromartige Massaker des 7. Oktober gibt und die Hamas deshalb international zu ächten ist wie al-Qaida und der IS. Ein solcher Konsens ist jedoch nicht absehbar. Denn in ihrem Hass auf Israel sind die Verpeilten dieser Welt nicht fähig, zwischen zulässigen und absolut inakzeptablen Mitteln der Auseinandersetzung zu unterscheiden.

Versagen der UNO

Das war auch bei der UNO wie unter einem Brennglas zu sehen. Die Vollversammlung hat mit 120 Stimmen eine Resolution verabschiedet, in der zu einer Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen sowie jede Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten verurteilt wird. Ein kanadischer Zusatz, in dem die „Terrorattacken der Hamas“ und deren Geiselnahmen gebrandmarkt werden sollten, verfehlte indes eine Zweidrittelmehrheit.