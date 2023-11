Brandanschlag auf jüdischen Friedhof in Wien

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien berichtet, dass die Zeremonienhalle ausgebrannt sei. Auch Hakenkreuze seien gesprayt worden.

In der Nacht auf Mittwoch hat es offenbar einen Brandanschlag am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs in Wien gegeben. Davon berichtet der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch. „Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln“, schreibt Deutsch auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Polizei bestätigte gegenüber der „Presse“ einen Einsatz. Feuerwehr und Brandgruppe seien vor Ort.

Er lädt zu einer Kundgebung am Donnerstag um 18 Uhr am Heldenplatz ein: „Setzen Sie ein Zeichen gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit.“