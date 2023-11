Der Fall des René Benko: Haben die Investoren zu lange zugesehen?

René Benko ist kurz vor der Ablöse. Warum haben ihm die Investoren so schnell das Vertrauen entzogen? Wieso fällt ausgerechnet die Signa so tief? Und hätten der Aufsichtsrat und Co. nicht viel früher kritische Fragen stellen müssen?

Gast: Madlen Stottmeyer

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

