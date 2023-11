Was Sie heute wissen sollten

Metaller streiken: Nach elfstündigen Verhandlungen wurde auch die sechste Runde der KV-Verhandlungen in der metalltechnischen Industrie abgebrochen. Die Gewerkschaften rufen jetzt in rund 200 Betrieben zu Streiks auf. Mehr dazu

Keine Krise ist umsonst: Der aktuelle Arbeitskampf bei den Metallern ist eine logische Folge der schwierigen Voraussetzungen der diesjährigen Lohnrunde. Und für diese können weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer etwas, schreibt Jakob Zirm in seinem Kommentar zu den Metaller-Streiks. Mehr dazu

Hamas zu Geisel-Freilassung bereit: Israelische Truppen haben nach Medienberichten das Parlamentsgebäude in der Stadt Gaza eingenommen. Der bewaffnete Flügel der Hamas ist indes nach eigenen Angaben bereit, im Gegenzug für eine fünftägige Waffenruhe bis zu 70 im Gazastreifen festgehaltene Frauen und Kinder freizulassen. Mehr dazu

Warum die Gegenoffensive der Ukraine noch nicht verloren ist: Im Sommer startete die Ukraine ihre militärische Gegenoffensive. Unterstützer aus dem Westen hofften, die Ukraine könnte bis zum Asowschen Meer vordringen, Russland die Landbrücke zur besetzten Halbinsel Krim wegnehmen. Daraus ist nichts geworden. Ist die ukrainische Gegenoffensive fehlgeschlagen? Der aktuelle „Presse“-Podcast. Mehr dazu

Deutschland soll Veteranentag bekommen: Die Leistung von Soldatinnen und Soldaten soll wieder in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Die Idee eines Veteranentages findet breite Zustimmung bei den Parteien. Mehr dazu

Kritik an Greta Thunberg - „Ich fühlte mich missbraucht“: Der niederländische Aktivist Erjan Dam warnt vor einer Spaltung der Klimaschutzbewegung. Er kritisiert, dass Thunberg ständig über die Palästina-Frage spricht: „Ich fühlte mich missbraucht - und viele andere Teilnehmer auch.“ Mehr dazu

Sozialistische Jugend löst Alsergrunder SJ auf: Dem Schritt vorausgegangen waren einschlägige anti-israelische Äußerungen zum Nahost-Konflikt bei einer Demonstration. Da die SJ Alsergrund diese später sogar bekräftigte, hat der Vorstand der SJ Wien nun einstimmig die Bezirksorganisation aufgelöst. Mehr dazu

Pöltl gewinnt nach 48:71-Rückstand: Die Toronto Raptors haben am Montag einen sensationellen Comeback-Sieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Die Kanadier bezwangen vor eigenem Publikum die Washington Wizards 111:107, nachdem sie bereits 48:71 (27. Minute) zurückgelegen waren. Pascal Siakam ragte mit 39 Punkten heraus. Jakob Pöltl war mit 13 Zählern, sechs Rebounds und fünf Assists in 24:10 Minuten auf dem Parkett beteiligt. Mehr dazu

Wo die ÖVP dringend bei den Neos abkupfern sollte: Die Idee, bei längerer Ausbildung auch länger zu arbeiten, wäre eine sehr brauchbare. Leider fehlt der ÖVP der Mut, zu ihr zu stehen, schreibt Julia Wenzel in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, dass ein Drittel der Deutschen von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Mehr dazu