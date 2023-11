Deutschland soll Veteranentag bekommen

Die Leistung von Soldatinnen und Soldaten soll wieder in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Die Idee eines Veteranentages findet breite Zustimmung bei den Parteien.

Die Idee, einen Veteranentag in Deutschland einzuführen, stößt auf breite Zustimmung bei den Parteien. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, begrüßte in der „Rheinischen Post“ (Dienstag), dass „angesichts der Herausforderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik die Leistung der Soldatinnen und Soldaten wieder in das Bewusstsein der Menschen gerückt wird“.

Ein Veteranentag sei eine gute Möglichkeit, um die Verdienste der Veteranen zu würdigen, so die FDP-Politikerin. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet, dass die Ampel-Fraktionen einen solchen Tag einführen wollten. „Wir sind uns in den Ampelfraktionen darüber einig“, hatte SPD-Verteidigungspolitiker Johannes Arlt dem „Tagesspiegel“ (Sonntag) gesagt. In den nächsten Tagen wolle man mit der Union, „die wir bei diesem Thema gerne mit im Boot hätten, noch die letzten Details klären“. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich zuletzt offen für die Einführung eines Veteranentags gezeigt.

„Wichtiges Signal in die Gesellschaft“

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, lobte die Bundestagsinitiative. „Der Veteranentag ist ein wichtiges Signal in die Gesellschaft: Er ist die Chance, Einsatzgeschädigten Respekt, Rückhalt und Wertschätzung entgegenzubringen“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, der zugleich vor einer Verwässerung des Tages warnte. Als Veteran könne nur gelten, „wer eine militärische Leistung vollbracht hat und aus der Bundeswehr ausgeschieden ist - oder wer als aktiver Soldat an einem Auslandseinsatz teilgenommen hat“. Auch der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagte der „Rheinischen Post“, der Tag solle auf einsatzerfahrene und ehemalige Soldatinnen und Soldaten beschränkt werden.

Als Veteranin oder Veteran der Bundeswehr gilt, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist. Damit sind fast alle derzeitigen und ehemaligen Bundeswehrangehörigen Veteranen. (APA/dpa)