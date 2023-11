In guten wie in schlechten Zeiten – Österreich ist und bleibt ein treuer Abnehmer von russischem Erdgas. Warum wir uns nicht von der Abhängigkeit Russlands lösen können und wieso sich die USA wegen des LNG-Booms an den globalen Energiemärkten die Hände reiben.

Die gute Nachricht zuerst: Der österreichische Gas-Verbrauch ist im laufenden Jahr einmal mehr deutlich nach unten gegangen. Wir haben heuer sogar 20 Prozent weniger Gas verbraucht, als noch letztes Jahr. Das liegt neben dem milden Wetter vor allem – weniger erfreulich – an der schwächelnden Industrie.

Einer Recherche von „Presse“-Wirtschaftsredakteur Matthias Auer fließt ungebrochen viel russisches Erdgas nach Österreich – allen politischen Bekundungen zum Trotz, die Abhängigkeiten zu reduzieren, als wäre nie etwas passiert. Warum der Abschied von Moskau nicht glückt, was das für den Gaspreis hierzulande bedeutet und warum die USA sich angesichts der neuen Situation auf dem globalen Energiemarkt die Hände reiben.

Gast: Matthias Auer

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Moskaus treuer Kunde: Österreich kauft wieder mehr Gas aus Russland