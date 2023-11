ÖVP-Chef Karl Nehammer ortet in der Veröffentlichung einer heimlichen Aufnahme des verstorbenen früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek „einen Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung“.

ÖVP-Chef Karl Nehammer stellt sich ausdrücklich hinter Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Dieser „hat mein Vertrauen“, betonte der Kanzler am Mittwoch vor Journalisten. Der verstorbene und zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek hatte auf einer zuletzt veröffentlichten heimlichen Tonaufnahme behauptet, die ÖVP und namentlich Sobotka habe versucht, in Ermittlungen zu intervenieren. Sobotka bestreitet das.

„Ich muss ganz offen sagen, dass ich es persönlich mehr als pietätlos finde, was hier gerade passiert“, sagte Parteichef Nehammer im Pressefoyer nach dem Ministerrat auf Journalistenfragen. „Um Politik zu machen, wird die Totenruhe gestört.“ Dies warf der Kanzler auch Journalisten vor: „Sie würden mir die Frage nicht stellen, würden Sie die Totenruhe nicht stören.“ Pilnacek könne sich nicht mehr dazu äußern. „Wir erleben hier gerade einen Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung“, befand Nehammer, dies sei „moralisch nicht vertretbar“. Er werde sich daher nicht an dieser Diskussion beteiligen.

Nehammer: „Wolfgang Sobotka hat mein Vertrauen“

Auf die Rücktrittsaufforderungen der Opposition geht die ÖVP weiterhin nicht ein: „Wolfgang Sobotka hat mein Vertrauen“, unterstrich Nehammer auf eine entsprechende Frage. Auch Nehammer verwies wie schon sein Generalsekretär Christian Stocker tags zuvor darauf, dass Pilnacek in Untersuchungsausschüssen unter Wahrheitspflicht klar gesagt habe, dass es keine Interventionen gegeben habe.

Mehr lesen Pilnacek-Tonband: ÖVP bringt Petzner als Mitwisser ins Spiel

Die Grünen reagieren weiterhin zurückhaltend. Der im Pressefoyer als Grünen-Vertreter anwesende Gesundheitsminister Johannes Rauch verwies darauf, dass seine Parteikollegin Justizministerin Alma Zadic die „Garantin“ dafür sei, dass Dinge aufgeklärt werden - „in aller Ruhe, in aller Sorgfalt, in aller Deutlichkeit“. Generalsekretärin Olga Voglauer hatte am Dienstag erklärt, sie an Sobotkas Stelle hätte auch angesichts früherer Vorwürfe „schon längst den Hut genommen, um das Ansehen dieses hohen Amtes zu schützen“.

SPÖ: „Genug ist genug“

Auch im Nationalrat standen am Mittwoch die Vorwürfe gegen Sobotka im Fokus. Die Opposition forderte zu Beginn der Sitzung geschlossen den Rücktritt des Parlamentschefs, während die ÖVP von einem „unwürdigen Schauspiel“ sprach. Die Grünen meldeten sich nicht zu Wort.

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher meinte bei der von ihm gestarteten Geschäftsordnungsdebatte, Sobotka müsste wissen, was zu tun sei, um Schaden von der Republik abzuwenden. Das Amt werde durch ihn beschädigt: „Genug ist genug.“

Eine längere Rede hatte sich FPÖ-Klubchef Herbert Kickl vorgenommen, in der er diverse Vorwürfe gegen die ÖVP im allgemeinen und Sobotka im speziellen referierte. Kickl sah eine ganze Kette von schwerwiegenden Verfehlungen, die mit dem Nationalratspräsidenten im Zusammenhang stünden. Der zweithöchste Mann der Republik stehe im Verdacht, die Institutionen zum Durchsetzen parteipolitischer Machtinteressen zu missbrauchen und dann fehle ihm noch Horizont und Anstand zu wissen, was notwendig wäre.

Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger war immerhin „irritiert“ über die Umstände, wie die neuen Vorwürfe an die Öffentlichkeit gekommen waren. Ebenso irritiert sei sie aber über das, was der vor kurzem aus dem Leben geschiedene Ex-Sektionschef Christian Pilnacek auf dem öffentlich gewordenen Tonband über Sobotka sage. Es sollte nicht der leiseste Verdacht bestehen, dass der Nationalratspräsident nicht die untadelige Person sei, die das Amt brauche: „Ich ersuche Sie um Ihren Rücktritt.“

VP-Generalsekretär Christian Stocker sah hingegen „aufgewärmte Vorwürfe“, um politisches Kleingeld zu wechseln - „am Rücken eines Menschen, der sich nicht mehr wehren kann“. Sobotka selbst sicherte zu, die von der Opposition gewünschte Sonder-Präsidiale einzuberufen und dort alles „umfänglich“ anzusprechen. Ihm gehe es darum, den Rechtsstaat zum Durchbruch zu verhelfen. Konkreter wurde der Präsident nicht. (APA)