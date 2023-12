Kultur oder Kulinarik?

An der glamourösen Côte d’Azur erwartet Sie die majestätische Vier-Mast-Schonerbark Star Flyer, eine Königin der Segelschiffe auf den Weltmeeren. Auf Ihrer Route segeln Sie vorbei am mondänen Monaco und entlang der Küste Italiens und Korsikas mit wilden Klippen, Puderzuckerstränden, versteckten Buchten und türkisfarbenem Meer. An Deck, mit einem exquisiten Glas Wein in der Hand, können Sie das „Savoir-vivre“ in seiner schönsten Form zelebrieren. Spüren Sie, wie der Wind die Segel bläht und Sie sanft zu den nächsten traumhaften Zielen trägt. Die Decks aus edlem Teakholz laden zum Verweilen ein, zwei Pools sorgen für Erfrischung. Als besonderes Highlight begleitet Sie Star-Sommelier Jean-Claude Terdjemane an Bord der Star Flyer und wird mit Ihnen die besten Weine der Region verkosten. Diese Reise bietet Ihnen eine wunderbare Mischung aus Kultur, Natur und Genuss. Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Segelerlebnis!

Segelkreuzfahrt entlang herrlicher Küsten zu zauberhaften Orten mit reichlich Weingenuss.

Tag 1: Direktflug von Wien nach Nizza. Sie werden von Ihrer Reiseleitung in Empfang genommen und nach Nizza zu Ihrem Hotel gebracht. Restlicher Abend zur freien Verfügung.

Tag 2: Sie erkunden Nizza ganz gemütlich per „Petit Train“. Die lokale Küche probieren Sie in einem der charmanten Bistros.

Tag 3: Sie fahren nach Cannes. Nach einer Stadtbesichtigung sind sie um ca. 16 Uhr zur Einschiffung im Hafen.

Tag 4: Heute erreichen Sie Monaco, die sagenumwobene Domäne der Fürsten und Filmstars.

Tag 5: Heute ankern Sie im Hafen von St. Florent. Sie können einen Ausflug zur Halbinsel Cap Corse machen, wo alle paar Kilometer mittelalterliche Wachtürme auf den Klippen stehen.

Tag 6: Ajaccio, die Hauptstadt der französischen Mittelmeerinsel Korsika, steht heute auf dem Programm.

Tag 7: Die alte Zitadellenstadt Bonifacio thront hoch oben auf einer scheinbar undurchdringlichen Klippe. Im belebten Hafen finden Sie ausgezeichnete Fischrestaurants.

Tag 8: Sie besuchen einen wilden Strand, umgeben von atemberaubenden Landschaften und kristallklarem Wasser. Danach geht es weiter nach Bastias, eine mediterrane Stadt, die aussieht, als wäre sie direkt aus dem Reisetagebuch einer Grand Tour des 19. Jahrhunderts entsprungen.

Tag 9: Von seiner Villa in Portoferraio, Elba, aus sah Napoleon, der verbannte Kaiser von Frankreich, auf die wartenden Schiffe im Hafen und träumte davon, wieder zu Ruhm zu kommen. Sie können z. B. eine Weinbergtour unternehmen und entdecken in der Nähe von Portoferraio die Überreste einer alten etruskischen Zivilisation.

Tag 10: Nach der Ausschiffung in Civitavecchia wartet Ihr Bus bereits für den Ausflug nach Civita di Bagnoregio und Orvieto. Danach fahren Sie nach Rom und haben den Abend zur freien Verfügung.

Tag 11: Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Gegen 14 Uhr treffen Sie sich mit Ihrer Reiseleitung und fahren zur archäologischen und monumentalen Stätte Ostia Antica. Die antike Hafenstadt nahe Rom, bietet eine faszinierende Zeitreise in das Leben im römischen Reich. Nach einem Nachmittag voller Kultur genießen Sie die kulinarische Seite Italiens in der Enoteca del Porto in Fiumicino. Anschließend Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Für Opernliebhaber und Feinschmecker

Betört in der „Stadt der Liebe“. Julias Balkon hält die Geschichte der tragischen Romanze lebendig. Wer durch die engen Gassen, durch kunstvolle Torbögen, vorbei an Skulpturen und Brunnen läuft, verliebt sich schnell selbst – in diese Stadt. Ein gemütlicher Rundgang führt von der Ponte Scaligero über die Etsch und weiter zur Piazza Brà, an der sich die berühmte Arena von Verona befindet. Von dort geht es über die Piazza delle Erbe und die Ponte Pietra weiter bis zu Piazzale Castel San Pietro, einer mittelalterlichen Burg oberhalb der Stadt. Ihre Reise beginnt aber mit einem Ausflug nach Padua, einer bezaubernden Universitätsstadt. Beim Besuch auf einer Reisfarm in Soave können Sie die verschiedensten köstlichen Reisprodukte degustieren. Liebe geht schließlich durch den Magen!

Verona begeistert mit Romantik, Opernfreuden und herzhafter Kulinarik. Shutterstock

Tag 1: Nach der Ankunft in Venedig geht es weiter in die atemberaubende Landschaft der Euganeischen Hügel für ein Mittagessen auf einem Agriturismo. Gestärkt brechen Sie auf, um die Stadt Padua zu entdecken. Diese historische Universitätsstadt ist weltweit als Stadt des heiligen Antonius bekannt. Die Basilika des Heiligen Antonius ist ein beliebter Wallfahrtsort. Einen Besuch wert ist das Caffè Pedrocchi, eines der berühmtesten Cafés der Welt. Im Schatten der Loggia del Palazzo della Ragione, Paduas altehrwürdigem Gerichtsgebäude, bieten Markthändler Käse, Schinken und Brot aus der Region an. Ein Spaziergang im Prato della Valle darf auch nicht fehlen. Mit einer beeindruckenden Fläche von 90.000 Quadratmetern ist der Prato della Valle nicht nur Paduas größter Platz, sondern zählt auch zu den größten Plätzen Europas. Schließlich setzen Sie Ihre Reise nach Verona fort. Dort steht Ihnen der restliche Abend zur freien Verfügung.

Tag 2: Heute besichtigen Sie Verona, die nach Venedig die bedeutendste Kunststadt Venetiens ist. Ihre Erkundung beginnt mit einer sachkundigen Stadtführung. Sie besichtigen die prächtige Piazza Brà, auf der sich das römische Amphitheater, die Arena di Verona, erhebt. Dieses beeindruckende Relikt aus der Römerzeit ist eines der besterhaltenen seiner Art und dient heute als Aufführungsort für spektakuläre Konzerte und Veranstaltungen. Als optionales Highlight haben Sie die Möglichkeit, eine Aufführung der Oper „Il Barbiere di Siviglia“ in der Arena di Verona zu erleben.

Tag 3: Heute fahren Sie zur Wallfahrtskirche Madonna di Lourdes und zur Basilika San Zeno. Am Nachmittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung, um Verona auf eigene Faust zu erkunden. Am Abend erwarten Sie Aperitifs mit Fingerfood, der auf die bevorstehende Opernaufführung „Aida“ in der Arena di Verona einstimmt.

Ein Highlight: „Aida“ in der Arena di Verona. beigestellt

Tag 4: Heute steht noch der Besuch einer Reisfarm bei Isola della Scala auf dem Programm. Sie werden Zeuge der sorgfältigen Verarbeitung und Veredelung des Reises und haben die Möglichkeit, verschiedene köstliche Reisprodukte zu probieren. Anschließend besuchen Sie das mittelalterliche Städtchen Soave, wo Sie noch die köstlichen Weine der Region probieren und sich von den Aromen und Geschmacksrichtungen verwöhnen lassen, bevor es wieder zum Flughafen geht.

Informationen Star Flyer Reisetermin & Preis p. P.

13.06. – 23.06.2024

Doppelkabine ab € 4830 p. P.

Einzelkabine ab € 6350 Inkludierte Leistungen Direktflüge ab/bis Wien nach Nizza & retour von Rom

2 Nächte im 4*-Hotel „La Pérouse“ in Nizza inkl. Frühstück

Mittagessen in Cannes

7 Nächte an Bord der Star Flyer ab Cannes bis Rom

VP mit Frühstücksbuffet, Mittags-buffet, Nachmittags-Snack, À-la-carte-Abendessen, Mitternachts-Snack, (Filter-)Kaffee, Tee, Wasser und Obst

50 Euro Bordguthaben pro Person

Weinverkostungen an Bord mit Star-Sommelier Jean-Claude Terdjemane

Sportaktivitäten wie Wasserski, Windsurfen, Kajak, Schnorcheln

Hafengebühren

1 Nacht im 4*-Boutiquehotel „Leon’s Place“ in Rom inkl. Frühstück

Ausflug nach Civita di Bagnoregio und Orvieto, Besichtigung der Ausgrabungsstätte Ostia Antica

Light Dinner mit Fingerfood inkl. Getränke am Abreisetag

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten. alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf Infos und Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Informationen Opernfestival Verona Reisetermin & Preis p.P.

26.06. – 29.06.2024

DZ ab € 2390 p. P.

EZ ab € 3220 Inkludierte Leistungen Direktflüge ab/bis Wien nach Venedig

3 Nächte im 4*-Boutiquehotel Indigo im Premium-Zimmer inkl. Frühstück

Karte der Kat. Poltronissima Platinum für die Oper „Aida“ am 28.06.2024 in der Arena di Verona

Mittagessen auf einem Agriturismo in den Euganischen Hügeln

Aperitif vor der Oper am 28.06.2024

Besichtigung Reisfarm inkl. Risottoverkostung, Besichtigung Soave inkl. Weinverkostung

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschspr. Reiseleitung

Klimatisierter Bus

1 Reiseführer Venetien pro Zimmer Infos und Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

