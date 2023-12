Nvidia will KI-Rechenzentrum in Malaysia ausrüsten

Nvidia ist mit seinen Grafik-Chips weiterhin sehr gefragt. Nun soll in Malaysia eine neue Partnerschaft entstehen.

Nvidia will Insidern zufolge ein Rechenzentrum in Malaysia mit seinen Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI) ausstatten. Der weltweit wertvollste Chip-Hersteller aus den USA verhandle derzeit mit dem malaysischen Mischkonzern YTL, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag.

Firmenchef Jensen Huang, der sich aktuell in dem Land aufhält, wollte sich bei einer Pressekonferenz nicht direkt dazu äußern. „YTL ist ein außergewöhnliches Unternehmen“, sagte er. „Malaysia ist ein wichtiger Knotenpunkt für die südostasiatische Computerinfrastruktur. Es wäre ein Privileg für uns, mit YTL in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten.“ (APA/DPA)