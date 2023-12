Extrem-Radtour für das Klima: „Bike to 1,5oC“

Während in Dubai die Klimakonferenz weitergeht, ist ein Italiener mit dem Fahrrad zum Südpol unterwegs. Es ist sein bereits zweiter Anlauf.

Omar de Felice, aus Rom stammender Extrem-Radler, ist meistens dort zu treffen, wo es kalt bis bitterkalt ist und eisige Winde wehen. Er fährt mit seinem Fahrrad nicht um des Radelns willen, sondern um auf das Pariser Klimaziel aufmerksam zu machen – konkret um das in Paris abgegebene Versprechen einzumahnen, die Erwärmung der durchschnittlichen globalen Temperatur im Jahr 2100 mit 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Seit 21. November ist der Italiener nun in der Antarktis unterwegs. Kurz vor Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel ist er in Richtung Südpol gestartet – bei eisigem Wind und bei einer Temperatur unter 20 Grad. Geplant ist eine Tour über 1600 Kilometer, auf der 2500 Höhenmeter zu bewältigen sein werden.

Der Extremradler ist Selbstversorger und allein unterwegs. Vor dem Start hat er erklärt: „Es ist das größte und ehrgeizigste Projekt meines Lebens.“ Im Vorfeld hat er in Island ein Trainingscamp absolviert und in den Monaten vor dem Start auch in Veranstaltungen, gemeinsam mit dem italienischen Klima-Netzwerk, auf die Klimakrise und die diesdbezügliche Exponiertheit der Antarktis hingewiesen.

Er ist nicht zum ersten Mal in dieser Region – bereits vor einem Jahr ist er hier gewesen, und hat eine Radtour zum Südpol gestartet. Nach wenigen Tagen musste er jedoch wegen des widrigen Wetters aufgeben. Nun, ein Jahr später, scheint es bei der Neuauflage von „Antarctica Unlimited“ besser zu laufen. Der Italiener ist bereits mehr als zwei Wochen unterwegs.

Vor zwei Jahren ist er direkt zur Klimakonferenz geradelt - als er in Mailand startete, um dann in Glasgow sein Ziel zu erreichen. Vom Südpol nach Dubai ist nicht geplant - zu viel Meer dazwischen und zu wenig Fähren.

Davor hat er bereits mehrmals durch Extremtouren auf das 1,5 Grad-Ziel aufmerksam gemacht: Mit dem Fahrrad ist er durchs indische-chinesische Grenzgebiet geradelt (in einer Höhe von 5000 Metern) und war mit dem Rad in Sibirien und Grönland.

Hier lässt sich der Fortgang der Tour verfolgen (Mappa @ESA (Data source: GEBCO 2023 Grid, REMA) )