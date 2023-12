Österreich will in UNO nicht für Waffenstillstand stimmen

Die UN-Generalversammlung ringt um eine Waffenstillstandsresolution für Gaza. Der österreichische Botschafter in New York brachte einen Abänderungsantrag ein. Wenn die Hamas als Terrororganisation bezeichnet und Zugang zu den Geiseln gefordert werden sollte, enthält sich Österreich zumindest der Stimme. Sonst stimmt es gegen die Resolution.

Die Resolution ist nicht bindend. Doch sie hat hohen Symbolgehalt. Um 21 Uhr MEZ werden die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen am Dienstag über eine Resolution abstimmen, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird. Ein ähnlicher Vorstoß war vor Kurzem im Weltsicherheitsrat am Veto der USA gescheitert. Die Amerikaner befürchten, dass eine Waffenruhe nur der Terrororganisation Hamas in Gaza hilft.

Österreich wird nicht für die Waffenstillstandsresolution stimmen. Das erfuhr „Die Presse“ im Außenamt. Die Begründung: Im Text werde das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht ausdrücklich erwähnt. Und es bestehe auch keine Aussicht, dass eine solche Passage aufgenommen werde. Dennoch brachte Österreich einen Abänderungsantrag ein. Darin wird von der Hamas verlangt, alle Geiseln sofort und bedingungslos freizulassen und humanitären Zugang zu ihnen sicherzustellen. Sollten diese beiden Bedingungen Unterstützung finden, werde sich Österreich zumindest der Stimmen enthalten, hieß es aus dem Außenamt, das die Linie für den österreichischen Botschafter in New York vorgibt.

„Die UNO-Generalversammlung muss den Mut aufbringen, die Dinge beim Namen zu nennen“, teile die Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg mit. Immer noch seien mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Gruppen im Gazastreifen. „Diese Personen sind nicht verloren gegangen oder haben sich nach Gaza verirrt. Sie sind von der Terrororganisation Hamas gezielt verschleppt worden. Die Berichte der freigelassenen Geiseln über das Erlebte sind erschütternd und zeigen die menschenverachtende Barbarei, mit der die Hamas vorgeht.“

Zweidrittelmehrheit nötig