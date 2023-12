Wie super wäre die „Super League“?

Ein EuGH-Urteil polarisiert den Fußball, ermöglicht diese Liga jedoch keineswegs. Das Schauspiel der Geldgier ist aber für Verbände wie Uefa und Fifa eine Ohrfeige. Spielt das Marktprinzip keine Rolle?

Fußball ist ein wunderbarer Sport. Doch das Spiel, das mit ihm seit jeher betrieben wird hinter den Kulissen, wird zusehends grotesker. Nebst all den Debatten rund um zu viele Partien, körperliche Überbelastung von Profis wie seelisches Leid der Konsumenten oder den qualitativen Verfall der vermeintlichen Königsklasse, der Champions League, forcieren Verbände wie Fifa und Uefa oder viele europäische Ligen unbekümmert das Gedeih ihres Geschäfts. Es braucht noch größere Events, noch teurer vermarktet und verkauft. Ob mit Turnieren oder Finalspielen in der Wüste, Gastspielen in Amerika oder Asien. Es geht nur noch ums Geld. Und erst dann um Tore.