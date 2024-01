AMD, Intel, SAP – die neuen Großkonzerne

Die Liste der weltgrößten Firmen hat Neuzugänge erlebt, vor allem aus dem Technologiesektor. Doch gerade der startete nun holprig ins Jahr.

Manche Dinge ändern sich nicht so schnell: Weltgrößter Konzern mit einem Börsenwert von mehr als drei Billionen Dollar war zum Jahresende Apple, wie aus einer EY-Studie hervorgeht. Das war auch 2022 so. Und 2021. In den vergangenen Tagen drückten allerdings Sorgen um die Nachfrage nach neuen iPhones die Aktie nach unten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Apple-Aktie eine scharfe Korrektur erlebt. Bisher hat sich der iPhone-Hersteller von allen Rückschlägen eindrucksvoll erholt. Doch ist nicht auszuschließen, dass Apple demnächst den ersten Platz an den Softwarekonzern Microsoft abgeben muss.