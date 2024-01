Rückkehr ins Büro? Online-Panel am 24. Jänner über die Zukunft der Arbeit (Symbolbild).

Rückkehr ins Büro? Online-Panel am 24. Jänner über die Zukunft der Arbeit (Symbolbild). Getty Images

Wo sich die Immobilienbranche in den kommenden Wochen trifft, ein Online-Panel über die Rückkehr ins Büro und der Immobilienball in Wien – Termine im Überblick.

Online-Panel: „Alle zurück ins Büro!“ am 24. Jänner

Sollen die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro? In einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt durch die Coronapandemie drastisch verändert hat, wird diese Frage zum Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft der Arbeit. Der sogenannte CEO-Outlook spielt eine wesentliche Rolle bei dieser Debatte. Die Realität zeigt, dass die Entscheidung, ob alle zurück ins Büro sollen, von verschiedenen Faktoren abhängt. Teilnehmende an diesem Online-Event sind Sandra Bauer (Geschäftsführerin loop. Creating Places), Karl Friedl (Geschäftsführer M.O.O.CON) und Martin Krammer (Chief Development Officer/Mitglied der Geschäftsleitung Offconsult). Infos auf: www.builtworld.com

18. Ball der Immobilienwirtschaft am 23. Jänner

Der Immobilienball findet am 23. Jänner zum 18. Mal in der Wiener Hofburg statt. Ballkarten sind über die Website des Immobilienballs ab 50 Euro pro Karte erhältlich. Im Vorfeld der Veranstaltung kommt es zur Versteigerung des Kunstwerks „Pink Panther“ des österreichischen Künstlers Nikolaus Moser auf der Online-Plattform „United Charity“. Der Erlös kommt im Rahmen des Immobilienballs der Wohltätigkeitsinitiative „Österreich hilft Österreich“ zugute. Das zu versteigernde Kunstwerk ist ab 25. Jänner 2024 in der Ausstellung „Metarmorphose“ im „Dokumentationszentrum für Moderne Kunst Niederösterreich“ zu sehen. Mehr Infos unter: www.immobilienball.at

30. Jänner: ÖVI-Immobilienakademie über die Bauordnungsnovelle 2023

Im November 2024 wurden im Wiener Landtag mit der Bauordnungsnovelle massive Änderungen im Wiener Baurecht beschlossen. Das ÖVI-Seminar am 30. Jänner finder in den Seminarräumen in der Mariahilfer Straße 116 statt. Es liefert Informationen zu den Änderungen, die voraussichtlich noch heuer in Kraft treten werden. Vortragende sind die Architektin Sophie Ronaghi-Bolldorf vom gleichnamigen Architekturbüro und Guido Markouschek (Technischer Direktor der Baubehörde Wien und Leiter der Fachgruppen der MA 37). Die Seminarkosten belaufen sich auf 390 Euro, ÖVI-Mitglieder zahlen 290 Euro. Mehr Infos unter: www.immobilienakademie.at

30. und 31. Jänner: 16. Jahresforum Hotelimmobilie

Einblicke aus Bad Gastein (Straubingerplatz), dem Seeviertel in Gmunden und dem Refugium Lunz erhalten Teilnehmende des 16. Jahresforums Hotelimmobilien in Wien. Die zweitägige Veranstaltung findet sowohl im Hotel Bristol (30. Jänner) als auch in der Superbude im Prater (31. Jänner) statt. Zu den Referent*innen zählen unter anderem Ines Auerbacher (Managing Director Urbanauts und Treasurests), Ulrike Brandner-Lauter (Projektleitung Consulting M&G) und Erich Bernard (Geschäftsführer BWM Designers & Architects). Als Top-Themen des Forums werden die ESG-Kennzahlen, Renditen, Preise und Flächeneffizienz sowie künftige Hotelkonzepte angegeben. Programmdetails unter: www.imh.at

Konferenz BIM Globe am 13. Februar

Die Etablierung von BIM (Building Information Modeling) bedeutet nicht nur einen Wechsel von 2D- hin zur 3D-Planung, sondern auch die Transformation der Baubranche ins digitale Zeitalter. Auf der Konferenz BIM Globe 2024, die am 13. Februar in Wien stattfindet, widmen sich Experten wie Torsten Ullrich (Fraunhofner Institut) und Tina Krischmann (vie build GmbH) Themen wie der Planung und Bauausführung eines Krankenhauses mit BIM, wie digitale Modelle für moderne Holzbauten funktionieren und BIM-basierten Ökobilanzierungen. Eintrittspreis für die eintägige Veranstaltung in der Wirtschaftskammer Wien: 295 Euro, für Mitglieder 185 Euro. Anmeldung unter: buildingscmart.co.at

(red.)