Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israel vor Internationalem Gerichtshof: Die Regionalmacht Südafrika prangert Israel im Namen der Palästinenser vor dem Internationalen Gerichtshof an, ab heute wird in Den Haag verhandelt. Österreich will den Fall nicht präjudizieren. Mehr dazu

U-Ausschüsse konstituieren sich: Die im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse treffen sich am Donnerstag zu ihren konstituierenden Sitzungen. Neben dem Beschluss des Arbeitsplans dürften bereits erste Ladungslisten vorgelegt und beschlossen werden. Neben dem von FPÖ und SPÖ verlangten COFAG-Ausschuss, der Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur näher beleuchten soll, konstituiert sich auch der von der Volkspartei alleine getragene Ausschuss zum „Rot-Blauen Machtmissbrauch“.

Christie gibt bei Republikanern auf: Kurz vor Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der US-Republikaner hat der Bewerber Chris Christie das Handtuch geworfen. Der scharfe Kritiker von Ex-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch bei einer Rede vor Anhängern im Bundesstaat New Hampshire, ihm sei klar geworden, dass er keine Chance auf die Nominierung seiner Partei für die Präsidentschaftswahl im November habe.

Umstrittener Beamter darf bleiben: Ein Wiener Magistratsbeamter kritisierte auf einer Corona-Demo den damaligen Gesundheitsminister auf inakzeptable Weise. Er verliert aber weder seinen Job, noch wird er strafrechtlich verfolgt, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Mehr dazu

Brennpunkt Taiwan - die Insel, auf der sich die neue Weltordnung entscheidet: Am 13. Jänner entscheidet die Bevölkerung der Inselrepublik über ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Warum Peking an einer Wiedervereinigung festhält, wer im Kriegsfall gewinnen würde und was Taiwans Bevölkerung denkt. Ein „Presse“-Dossier. Mehr dazu

Die unsichtbare Energiewende gibt es nicht: Der Aufbau eines sauberen Stromsystems braucht Platz. Höchste Zeit, dass wir uns an diesen Gedanken gewöhnen, schreibt Matthias Auer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Wie Armut und Angst Putins Rückhalt in der Bevölkerung weiter stärken: Die einen frieren, die andern werden an die Front geschickt. Kurz vor Wladimir Putins Bestätigung als russischer Präsident bei den Wahlen in März wird die russische Bevölkerung von Eiseskälte, kaputter Infrastruktur und Denunziation heimgesucht. Der neue „Podcast“-Beitrag. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Not der deutschen Kinder. Mehr dazu