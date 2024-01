Auftakt zum Genozid-Prozess gegen Israel: Die Fronten sind bezogen

Auftakt zu den Anhörungen in Den Haag: Im Blickpunkt des Medieninteresses waren die Verteidiger Israels, die aber erst am Freitag zu Wort kommen.

Vor dem UN-Gericht in Den Haag eröffnete Südafrika als Ankläger das Verfahren gegen Israel. Der südafrikanische Starjurist John Dugard war ein deklarierter Kritiker des Apartheid-Systems und verglich es wiederholt mit Israel.

Auf der einen Seite schwenkten Tausende Sympathisanten Israels in Den Haag die weiß-blaue Fahne mit dem Davidstern, und sie beklagten auf ihren Transparenten den Völkermord der Hamas vom 7. Oktober. Auf der anderen Seite marschierten die Anhänger der Palästinenser mit der schwarz-weiß-grün-roten Fahne vor dem Friedenspalast auf, um die Opfer unter der Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu betrauern.

Zum Auftakt des Genozid-Verfahrens gegen Israel waren am Donnerstag die Fronten vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) der Vereinten Nationen bezogen. Und auch im Gerichtssaal selbst, der mit den hohen Räumen und Fenstern die Aura einer Kathedrale verströmt, waren die Trennlinien gezogen. Ronald Lamola, der südafrikanische Justizminister, war eigens angereist. „Kein bewaffneter Angriff auf ein Staatsterritorium, egal wie schwerwiegend er ist, kann eine Verletzung der (UN-Völkermord-)Konvention rechtfertigen“, sagte er.

Kritik an der „Apartheid-Politik“

Auf der Anklagebank hat der südafrikanische Starjurist John Dugard Platz genommen. Der 87-jährige Rechtsprofessor, einst Mitglied der UN-Völkerrechtskommission und Berichterstatter über die Menschenrechtssituation in den Palästinensergebieten, war ein deklarierter Kritiker des südafrikanischen Apartheid-Systems und verglich es wiederholt mit Israel. Auf der Gegenseite sitzt Malcom Shaw, ein britischer Völkerrechtsexperte, den Israel engagiert hat.

Joan Donoghue, die Vorsitzende des Internationalen Gerichtshofs, eröffnete die Sitzung. Die US-Amerikanerin steht dem 15-köpfigen Gremium vor, das die UN-Generalversammlung und der Sicherheitsrat – in diesem Fall ohne Vetorecht – auf neun Jahre bestellt. Satzungsgemäß sind alle Kontinente repräsentiert. Europa ist durch Deutschland, Frankreich, Belgien, die Slowakei und Russland vertreten, Amerika durch die USA, Jamaika und Brasilien, Asien durch China, Japan, Indien und den Libanon, Afrika durch Marokko, Somalia und Uganda. Und für Ozeanien hat Australien Sitz und Stimme.

Intention des Völkermords

Südafrika führte die Kernpunkte seiner 84-seitigen Anklageschrift auf. Israel führe im Gazastreifen einen Krieg mit der Intention eines Völkermords, wofür der Anklagevertreter auch Aussagen von Ministern der rechts-religiösen Regierung zitierte. Israel erhält am Freitag die Möglichkeit zur Gegenrede. Klar ist, dass Israel das Argument der Selbstverteidigung ins Treffen wird. In Israel hat das Verfahren Wut und Empörung ausgelöst. Ayelet Shaked, eine frühere Justizministerin, fühlt sich an die Legende der spätmittelalterlichen Ritualmorde erinnert, die Juden zugeschrieben wurden und von einem katholischen Antisemitismus zeugen. Premier Benjamin Netanjahu stellte demonstrativ vor Beginn des Verfahrens fest, dass Israel kein Interesse an einer neuerlichen Okkupation des Gazastreifens hat.

Bundeskanzler Karl Nehammer ließ Kritik an dem Verfahren anklingen. Der Vorwurf des „Verbrechens aller Verbrechen“ sollte nicht leichtfertig erhoben werden. „Wir widersetzen uns allen Versuchen, den IGH zu politisieren. Israel ist eine Demokratie, die das Recht hat, sich gegen den barbarischen Terrorangriff der Hamas auf friedliche Gemeinschaften im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen.“