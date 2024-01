Eine Lustreise mit Kant, zurück ins Paradies

Unser Lesetipp zum Auftakt des Kant-Jahres: Der wenig bekannte Aufsatz „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte“ zeigt den Weltweisen von seiner zugänglichsten Seite.

Ach, dieser Kant! Sogar die Mittagessen, zu denen der Meisterdenker fast täglich Gäste lud, folgten einem präzisen System: Bei der Suppe tauschte man Informationen aus, beim Braten wurde räsoniert und erst beim Nachtisch gescherzt. Aber immerhin, das Amüsement fehlte nicht, und der einflussreichste Philosoph der Neuzeit wurde als geistreicher Plauderer geschätzt. Und so wollen wir in das Gedenkjahr für Immanuel Kant, dessen 300. Geburtstag die Menschheit am 23. April feiert, nicht mit der tonnenschweren Gedankenlast seiner Hauptwerke starten, sondern ihn auf einer „Lustreise“ zu unseren Anfängen begleiten.

Als „Karte“ für seine „Lustreise“ kann Kant nur die Bibel dienen. Dass er dem „heiligen Bericht“ nicht so recht traut, lässt er – bei aller Vorsicht vor der Zensur – immer wieder durchblicken. Seltsam, meint er etwa, dass Adam und Eva schon fix fertig stehen, gehen und sprechen konnten. Das seien doch „Geschicklichkeiten“, die sie erwerben mussten. Denn wären sie „anerschaffen“, dann wären sie auch vererbbar, was „der Erfahrung widerstreitet“ – jedes Baby braucht viel Zeit, um sie zu lernen. Kant war also klar, dass sie sich auch in der Kindheit der Spezies erst über einen langen Zeitraum entwickeln mussten.