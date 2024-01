Du sollst dir kein falsches Bild von Kant machen

Zum Auftakt des Kant-Jahres bringen zwei Magazine den Philosophen aufs Cover. Sie zeigen aber irrtümlich dessen Kritiker Jacobi – ein anregender Fauxpas.

Man sollte sich kein falsches Bild machen. Schon gar nicht von Kant, einem der großen Jubilare des neuen Jahres. Der unangefochtene Superstar der deutschsprachigen Philosophie feiert am 22. April seinen 300. Geburtstag. Und schon erheben ihn zwei Magazine, der deutsche „Cicero“ und das Grazer „Abenteuer Philosophie“, zu ihrem aktuellen Coverboy. Beide Illustrationen verwenden dasselbe Porträt – nur zeigt es gar nicht den Jubilar, sondern seinen etwas jüngeren Kollegen Friedrich Heinrich Jacobi. Diesen Autor, der heute nur noch in Fachkreisen präsent ist, nannte Fichte den „tiefsten Denker unserer Zeit“ und stellte ihn „weit über Kant“. Einen Namen machte er sich als einer der ersten und einflussreichsten Kritiker von Kants Hauptwerk, der „Kritik der reinen Vernunft“ – was die Verwechslung besonders anregend macht. Wie aber konnte sie passieren?