Dominik Wlazny: Mit Punkrock und Bier ins Parlament?

Arzt, Kabarettist, Musiker, Autor – und wenn es nach ihm geht, bald Nationalratsabgeordneter: Wer ist Dominik Wlazny alias Marco Pogo? Und was will er überhaupt?

Helmut Qualtinger war es, der 1958 sagte: „Simmering gegen Kapfenberg, des nenn’I Brutalität“. Jetzt möchte Dominik Wlazny, alias Marco Pogo, wie er sagt sinnbildlich „den FC Simmering fit machen für die Bundesliga“. Das heißt: Der 37-Jährige hat vor, mit seiner Bierpartei bei der Nationalratswahl im Herbst zu kandidieren. Allerdings nur dann, wenn bis 30. April genug Budget für eine Kandidatur vorhanden ist, auch wenn die Partei„sicher keine bundesweite Plakatkampagne“ starten werde. Genug Budget, das bedeutet in der Rechnung von Parteigründer Wlazny, rund 20.000 Parteimitglieder - bei 59 Euro Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft sind das 1,18 Millionen. Das Ziel ist, passend zum Bundesliga-Vergleich, tatsächlich sportlich, denn aktuell zählt die Partei nur 1.300 aktive Mitglieder. Freilich, man würde auch mit einem entsprechenden Spendenvolumen arbeiten, sagt Wlazny am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Nur von Großspendern dürfe das Geld halt nicht kommen. „Das schafft Abhängigkeit und das ist genau das, was die Bierpartei nicht will.“