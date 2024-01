Lästige Bierpartei stört radikal die Bablerei

Dominik Wlazny alias Marco Pogo will es wissen: Der Politiker, Musiker, Kabarettist und Vorsitzende der Bierpartei will 2024 mit der BPÖ bei der Nationalratswahl bierernst antreten.

Dominik Wlazny alias Marco Pogo will es wissen: Der Politiker, Musiker, Kabarettist und Vorsitzende der Bierpartei will 2024 mit der BPÖ bei der Nationalratswahl bierernst antreten. Imago / Isabelle Ouvrard

2024 wird global ein Superwahljahr. In Österreich soll man sogar mindestens zweimal zu den Urnen gehen. Und der Spaßmacher Dominik Wlazny will mit seinem BIER in den Nationalrat. Wie bewerten das diverse Tageszeitungen in diesem Land?

Ein spannendes politisches Jahr steht beinahe der halben Welt bevor. Nicht nur in Indien, der EU, den USA, Indonesien, Pakistan, Russland, Mexiko (um die Größten nach Bevölkerungszahl zu nennen) soll gewählt werden. Auch in Österreich. Hierzulande wollen so viele Parteien antreten, dass Fans des lokalen Südens meinen könnten, es werde bei uns bald so hemmungslos bunt wie in Italien sein!

Neben den fünf Parlamentsfraktionen sind es diesmal (sieht man von den üblichen chancenlosen Außenseitern ab) zwei Parteien, die unter Umständen in den Nationalrat kommen könnten. Die Kommunisten haben neuerdings in einst gutbürgerlichen Provinzstädten reüssiert. Und eine Bewegung, die mit einer Bierfahne bereits recht wacker durchs Land gezogen ist, sieht sich zu Höherem berufen.

Alles Pogo?