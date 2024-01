Deutschland erwägt, die Bundeswehr für Soldaten ohne deutschen Pass zu öffnen. In Österreich kommt das nicht infrage. Für ÖVP-Ministerin Tanner ist der Bereich „viel zu sensibel“.

Wien/Berlin. Deutschland sucht neue Soldaten. Und die Zeit drängt. In „fünf bis acht Jahren“ müsse das Land kriegstüchtig sein, mahnt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Im Angesicht der Personalnot erwägt Österreichs großer Nachbar auch, das Land für Soldaten ohne deutsche Staatsbürgerschaft zu öffnen. „Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun“, erklärte Verteidigungsminister Pistorius dazu in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“. An wen er denkt? „Es gibt Menschen im Land, die in zweiter und dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben“, sagt Pistorius. Die Überlegungen stünden aber noch „am Anfang“.