Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Trump gewinnt Vorwahl, aber Haley kämpft weiter: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat übereinstimmenden US-Medienberichten und Angaben von Forschungsinstituten zufolge die Vorwahl in New Hampshire gewonnen. Unklar blieb in der Nacht auf Mittwoch zunächst, wie groß sein Vorsprung gegenüber seiner verbliebenen ernsthaften Rivalin Nikki Haley sein würde. Mehr dazu in Kürze.

Türkei stimmt Nato-Beitritt Schwedens zu: Nach Zugeständnissen aus Schweden löst die Türkei nach eineinhalb Jahren politischem Tauziehen nun die Beitrittsblockade. Es steht nur noch die Zustimmung eines Nato-Staats aus. Mehr dazu

Deutsche Lokführer streiken bis Montag 18 Uhr: Die ÖBB raten zur Verschiebung von Reisen, die Westbahn fährt hingegen planmäßig. Mehr dazu

Odermatt in Schladming nur hauchdünn vor Feller: Marco Odermatt gewann den Flutlicht-Riesentorlauf in Schladming am Dienstag nach einer imposanten Aufholjagd vor Manuel Feller. Mehr dazu

Die Spitze eines Eisbergs - Plastik: Vor Kurzem hat eine Studie enthüllt: Getränke in Plastikflaschen sind voller Mikro- und Nanoplastik. Das belastet die Gesundheit und wirft grundsätzliche Fragen auf, schreibt Michael Lohmeyer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Warum arbeiten viele Ukrainer bei uns nicht, in anderen Ländern aber schon? Viele sind seit fast zwei Jahren da, trotzdem arbeitet ein Großteil von ihnen nicht. Die meisten Ukrainer in Österreich haben sich nicht in den Arbeitsmarkt integriert. In anderen Ländern funktioniert das deutlich besser. Warum ist das so? Eine neue Folge des „Presse“-Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ nach dem Tod Lenins über den Kampf um sein Erbe. Mehr dazu